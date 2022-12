Grosse blessure pour Smail

Plus que la défaite de samedi à Saint-Hubert, le gros couac pour Fratin est la blessure de Yohan Smaïl. Touché à la cheville en retombant mal, le colosse gaumais a dû être emmené en ambulance. " Il souffre d’une torsion de la cheville et d’un arrachement osseux, commente Frank Gaertner. Il en a pour six semaines sans jouer, mais cela pourrait être douze semaines d’indisponibilité, nous ne savons pas encore. Déjà que nous n’étions pas épargnés par les blessures. Et puis, avec tous les reports, les matches s’accumulent. Devoir jouer le vendredi et le samedi, ce n’est pas idéal. Cela fait deux semaines que nous ne nous entraînons plus car nous jouons deux fois sur le week-end dont le vendredi. Des équipes avaient déjà onze ou douze matches alors que nous n’en avions que sept. " Au moment de la blessure de son pivot, Fratin était au contact des Borquins. " C’était 29-29 et notre adversaire jouait zone, sans mettre de pression , précise Frank Gaertner. Mais avec la blessure de Yohan, l’équipe a pris un coup sur la tête. Mentalement, c’était difficile. Nous étions à dix points à cinq minutes de la fin. Mais encore une fois, notre gros problème, c’est notre réussite aux lancers: 12/35. Déjà la veille à Arlon, c’était mauvais à ce niveau-là. "