En chiffres

100 Xavier Boelen (Messancy), Boris Wattiaux (Chaumont) et Yoan Devillet (Gouvy) sont les trois seuls joueurs de champ qui terminent l’année avec 100% de temps de jeu. Jérôme Jadot (Oppagne) n’a raté que quatre minutes et Tom Marthus (Chaumont) douze.

9 Avec neuf cartes jaunes en douze apparitions, le Bastognard Antoine Dufays n’y est pas allé de main morte. Allan Manand (Assenois) le suit de près dans ce classement peu enviable avec huit biscottes, soit une toutes les 134 minutes.

70 Out depuis le 2 octobre, William Delvaux avait planté six buts en six journées avant de se blesser. Le Gouvion carburait à un régime d’un but toutes les 70 minutes. Qui dit mieux ?

0 Gouvy et Houffalize sont les deux seules équipes de P1 qui n’ont pas encore pris de carte rouge dans ce championnat. Messancy, lui, a terminé cinq matchs à dix.

27 Avec seulement 27 jaunes et une double jaune, Chaumont peut être considéré comme l’équipe la plus fair-play de P1.