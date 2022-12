Assenois (12e, 12 points)

Meilleur buteur: Sébastien Leva (6)

Meilleure moyenne: Sébastien Leva (6,36)

La moins bonne défense (36 buts encaissés) et la moins bonne attaque de la série (14 buts marqués). Si Assenois n’est pas dernier, tous les autres indicateurs laissent craindre le pire pour l’équipe de Stéphane Dubois. Après un départ encourageant (6/9), le finaliste de la Coupe n’a quasiment plus avancé (6/33). 0-4 contre Vaux-Noville, 4-0 à Houffalize, 4-0 à Sart, 5-0 à Chaumont, 0-5 contre Gouvy… Autant de gifles qui laissent penser que cet Assenois-là est un peu tendre pour la P1, sur la longueur. Il était temps que la trêve arrive, en tout cas. Lors du dernier match, contre Gouvy, Stéphane Dubois n’avait que onze joueurs valides. Effectif vieillissant (13 trentenaires), joueurs fragiles physiquement, soucis de gardien (Sébastien Mathieu n’a joué que six matchs), jeunes encore un peu légers pour la P1: difficile de se sauver à cet échelon dans ces conditions, même si Assenois a affiché un visage séduisant par moments

La Roche (14e, 9 points)

Meilleur buteur: Olivier Remacle (3)

Meilleure moyenne: Nicolas Prévôt (6,09)

Douzième saison consécutive en P1: le paquebot rochois des frères Van Geen et du capitaine Dubois semblait insubmersible. Autant dire qu’avec l’arrivée du commandant Prévot l’été dernier, on n’imaginait pas un instant que La Roche allait connaître sa saison la plus compliquée de ces dix dernières années. Une seule victoire en 14 journées (3-0 contre Ethe le 17 septembre), 9 points au compteur, quasiment deux fois plus de buts encaissés (28, dont 15 sur les cinq derniers matchs) que marqués (15): les Rochois ont déjà un pied en P2. Avant la saison, Benjamin Simon avait fixé deux objectifs: atteindre le Top 5 et afficher plus de sérénité. Il n’est plus là ; et avec 34 jaunes, 3 rouges et une lanterne rouge à la trêve, c’est raté sur toute la ligne. La défaite à Bastogne (4-2), quinze jours après avoir laissé filer un avantage de deux buts contre Oppagne, aura sapé encore un peu plus le moral des troupes…

Freylange (13e, 9 points)

Meilleur buteur: Joël Hentcho (6)

Meilleure moyenne: Kévin Huberty (6,62)

Quel naufrage ! Le bateau prend l’eau de toutes parts et il n’a peut-être pas fini de couler. Un coach remercié après trois matchs, un trésorier obligé d’enfiler régulièrement un maillot pour faire le nombre, des gardiens qui ne rassurent pas et un bilan catastrophique de 9/42 à la trêve. Et dire que Freylange était cité, avec Gouvy, comme le principal candidat au titre ! Le parcours des Sudistes servira de piqûre de rappel pour les doux rêveurs: ni les noms (Warlomont, Paquet, Ndiaye, Leoni, Vitali et Huberty ont connu le niveau national), ni l’argent ne sont un gage de succès. Autre rappel: démarrer un championnat avec un effectif de 18 éléments, sans solutions de repli (ni équipe B, ni U21, ni réserve), c’est courir le risque d’aller droit dans le mur.

Avec onze points de retard sur le 9e, les Mauves devront réaliser un sans-faute après la trêve pour se sauver. Mais combien de joueurs seront prêts à aller à la guerre, dès février, pour sauver le blason ? L’arrivée de Duracak, couplée aux retours attendus de Vitali (absent depuis le 30/10), Paquet (depuis le 16/10) et Deom (depuis le 22/10) après la trêve, suffira-t-elle pour remettre le navire à flot ? On peut en douter, tant cette équipe semble manquer de l’essentiel: une âme. Les supporteurs les plus optimistes souligneront que Freylange doit encore jouer neuf fois à domicile, et seulement trois fois en déplacement. Mais est-ce vraiment un avantage dans la mesure où la pelouse de Freylange est l’une des moins bonnes de la série ? Maintien ou non, le club aura bien du mal à se remettre d’une telle désillusion. Cette saison servira assurément de leçon aux dirigeants, et à certains garçons: en foot, l’argent ne fait pas le bonheur.

Quant à Éric Picart, s’il avait su tout ce qui l’attendait, pas sûr qu’il aurait mis les pieds dans la banlieue d’Arlon…