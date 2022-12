"Nous avons effectué un bon match, nous n’aurions pas volé un match nul", note Jérôme Meulers, le coach de Salm.

Son équipe était menée au repos avec une nouvelle rose de Dewalque. En deuxième période, Schoumacker double la mise. Salm reprend espoir quand Meulders réduit l’écart à dix minutes du terme. Les Salmiens n’auront pas l’occasion d’y croire car Detaille tue tout suspense dans la foulée.

"Nous avons été sérieux, il y a eu une belle opposition de Salm", note Stéphane Gillard, le coach de Vaux-sur-Sûre.

Sibret 2 – Halthier B 3

Troisième victoire de la saison pour Halthier qui était pourtant mené au repos à la demi-heure avec une rose de Guebenne. Halthier inverse la tendance en cinq minutes via Bruyère et Bourguignon. Le même Bourguignon s’offre un doublé à la 75e. Gusbin ajoute un but à son compteur personnel en fin de rencontre, mais les Sibrétois, ne parviendront pas à recoller au score.

Les rencontres Witry-Lierneux, Sart B – Montleban, Bovigny – Vaux B, Bourcy-Sainte-Ode B, Givry B – Tavigny et Cobreville-Compogne ont été remises.