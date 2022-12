Une deuxième mi-temps catastrophique pour St-Mard

À la mi-temps, le coach pâni Kamel Bouzoubaa, outre une gueulante solide dans le vestiaire, a fait monter trois joueurs. En 15 minutes, Bleid a complètement renversé la vapeur avec Faye qui a déjoué le piège du hors-jeu (66'), un doublé de Loris Gillieron (77' et 78') et la touche finale par Jordan Collard (80').

Arlon B – Chatillon 5-0

L'opération sauvetage a débuté à Arlon. Vu l’inconstance de l’équipe de P1, l’ambition de montée en nationale s’est éteinte. Par contre, malgré un classement catastrophique, le club du chef-lieu veut absolument maintenir son équipe B en P2. Le match de samedi soir a marqué le début de l’opération avec une équipe renforcée par Romain Daoust, Antoine Meloni, Geoffrey Hayon et Kelly Aigbedion, un vrai numéro 9 qui évoluera à ce poste en P1 à l’avenir.

"Du coup, ce fut un match à sens unique sur un terrain impeccable qui avait été bichonné l’après-midi. Avec trois buts de Daoust, alors que Aigbedion s’offrait les deux autres avec un assist en prime, commente Jacky Sacré, le délégué, les cadres du noyau de P1 ont répondu présents. Nous allons continuer cette politique de renforcement de l’équipe B, car le sauvetage est indispensable pour le futur du club."

À noter qu’à la reprise, il est plus que probable que l’équipe A arlonaise joue le vendredi ou le samedi en nocturne, alors que l’équipe B jouerait le dimanche après-midi au stade de l’avenue de Longwy.

Saint-Léger 2 – Tintifontaine 2

Score logique mais que ne satisfait aucune des deux équipes engagées dans la lutte pour le maintien. Le score a été ouvert par Robin Delhaise (1-0 à la 23'), mais Bastien Sindic a tout de suite répliqué deux minutes plus tard. "Cette égalisation nous a libérés, commente le T1 tintifontain Grégory Bodet. On est rentré dans la rencontre et nous avons pris l’ascendant sur nos adversaires, mais malheureusement sans concrétiser."

Tintifontaine s’est créé plusieurs occasions franches et a pris logiquement l’avance au milieu de la deuxième mi-temps, grâce à Sindic qui s’est offert un doublé par la même occasion. Joie de courte durée avec l’égalisation de Yann Marthe. "Nous laissons un concurrent direct comme Saint-Léger derrière nous, se console Bodet, mais de nouveau nous passons à côté d’une victoire dont nous avons bien besoin."

Tontelange 4 – Saint-Mard 2

"Je ne comprends absolument pourquoi on a joué sur ce terrain gelé dur comme de la pierre, peste le coach saint-mardois Fabrizio Lepenne. Mais ce n’est pas une excuse, pour expliquer cette défaite, on ne doit s’en prendre à nous-mêmes." Après 25 minutes, le score était de 0-2 (Robin Foulon et Olivier Champenois). "On a eu les occasions pour mener par quatre buts d’écart à la mi-temps, poursuit le coach. Après on a fait tout ce qu’il fallait pour mal faire, alors que Tontelange a fait tout ce qu’il fallait pour bien faire."

Tontelange est revenu au score par Fabrice Gischer et Valentin Husson, avant de bénéficier d’un penalty litigieux pour prendre l’avantage et permettre à Gischer de réaliser un doublé. Saint-Mard a poussé tant et plus, mais s’est fait surprendre par un contre de Sébastien Mathieu qui a fixé le score définitif.

Habay-la-Vieille – Aubange, Vance – Martelange et Jamoigne – Nothomb ont été remis.