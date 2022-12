Personne ne le sait mais les présences de Benjamin Fruchart et/ou de Karim Elhakem auraient très probablement apporté au minimum un point aux Gaumais.

"Nous devons malheureusement composer avec le calendrier français. Benjamin jouait hier en France et il ne lui était pas possible de faire 500-600 km pour venir jouer aujourd’hui. Quant à Karim, le faire revenir d’Égypte deux fois en peu de temps est trop onéreux", explique Patrice Mullenders.

Alessi Massart était quant à lui bien présent et il a brillé deux fois plutôt qu’une. Il s’est tout d’abord imposé 5-11 en belle face à l’expérimenté Frédéric Sonnet avant de récidiver, 11-9 dans la manche décisive, contre Thibaut Darcis.

Et quand on sait que le remplaçant d’un soir, Laurent Tapparelli, a poussé Valentin Pieraert au cinquième set, les regrets que peut nourrir Virton sont encore plus nombreux.

"Mais l’EBS a perdu contre Hasselt, nous les maintenons à distance respectable.", termine Patrice Mullenders.

Technique

Darcis (A8) – Lemaitre (B0) 3-0

Sonnet (A19) – Massart (A16) 2-3

Pierraert (A15) – Tapparelli (B2) 3-2

Darcis – Massart 2-3

Pierraert – Lemaitre 3-0

Sonnet – Tapparelli 3-0