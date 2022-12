Florenville 2 – Etalle 0

Avec les remises en P2, Florenville a pu bénéficier de quelques renforts de son équipe première pour s’imposer. Matz et Rosier sont les seuls buteurs de cette rencontre. Cette victoire permet à Florenville de repasser devant son adversaire du jour.

Léglise 3 – Fouches 1

"Les absences de Mertz, Leduc et Geroges se sont fait ressentir dans ce match. Leur mentalité exemplaire aurait fait du bien, la trêve est la bienvenue pour nous", sont les mots de Lionel Rausch, le T1 de l’équipe fouchoise. Les locaux, eux, ont pu compter sur un grand Massut, auteur d’un doublé en l’espace de trois minutes. La réduction du score de Cajot ne suffira pas puisque Lovadina tuera tout suspens en fin de rencontre. Léglise revient ainsi à un point de Nothomb.

Sainte-Cécile 2 – Muno 3

Muno s’en sort in extremis dans ce derby. L’équipe locale était pourtant malmenée d’entrée de jeu et menée après l’ouverture du score de Tymanik. Julien Salpetier peut toutefois compter sur un Vernel en feu. Auteur d’un but et d’un assist, celui-ci permet à Muno de reprendre les devants. Réduits d’abord à dix suite à l’exclusion de Jacques, les visités pensent arracher le nul quand Magnus égalise. Mais Sainte-Cécile finira à neuf, sans Mathias, lui aussi exclu, et verra Guiot faire 2-3 en fin de match.

Gérouville 1 – Villers-dvt-Orval 0

Gérouville renoue avec les joies d’une victoire après cinq matches sans y avoir goûté. En effet, la troupe de Christophe Fery, qui souligne la discipline de son équipe, a surpris les visiteurs en début de rencontre via les pieds de Gaziaux. Le score aurait pu être alourdi, mais les nombreux arrêts de Dath ont évité à Villers une plus lourde défaite. Un Villers qui recule à la 6e place.

Marbehan 3 – Assenois B 2

Une victoire méritée pour Marbehan mais une victoire dans la douleur et arrachée dans les deniers instants. Malgré l’ouverture du score de Robert, Marbehan va laisser son adversaire aux commandes de la rencontre après les buts d’Aubry et Kerger. Lala parviendra a inscrire le but égalisateur avant que Belanga, rentré plus tôt dans la partie, vienne offrir les trois points pour Marbehan.

La rencontre entre Habay-la-Neuve B – Habay-la-Vieille B a été remise.