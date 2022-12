Petit-Han sort de la zone rouge, Harre accroché

Un centre-tir de Fallay s’écrase sur la latte. Les Verts réclament un penalty après une faute de main de Ducastel, mais rien selon l’arbitre.

À dix minutes du terme, Ninane doit priver Marloie d’un hold-up parfait.

Dans les derniers instants, Pierre prend la défense de vitesse, mais ne peut cadrer. "Comme le week-end dernier à Erezée, on perd deux points vu la physionomie du match ", explique le T2 local Thomas Lebrun.

Harre-Manhay 2 – Tenneville 2

Les Harkais auront pu faire une opération en or, mais doivent laisser filer deux points face à Tenneville qui s’est déplacé à douze. Ils sont tombés sur un Rode inspiré devant le but dans une rencontre qui aurait finalement pu basculer dans un camp comme dans l’autre. Au quart d’heure, une faute sur Neu donne l’opportunité à J. Rode de transformer un penalty (0-1). Dans la minute qui suit, Diouf rétablit la parité d’une tête sur un corner (1-1).

À l’entame de la deuxième période, les visités pensent faire la différence grâce à Rasquin (2-1). Toutefois, on retrouve J. Rode sur coup franc pour arracher le partage (2-2). Dans le final, Diouf et Rasquin ont la balle de but au bout du pied pour le leader alors que Neu a aussi hérité d’une belle opportunité.

Aye 1 – Petit-Han 3

Douze sur quinze pour les Petit-Hanais qui sortent de la zone rouge. Qui l’aurait cru il y a un mois et demi ?

"Leur victoire est finalement méritée, avoue d’ailleurs l’entraîneur des Godîs Pierre Pirotte. Ils ont su jouer avec un bloc bas et ont su se propulser vers l’avant pour faire la différence et ils auraient pu faire la différence avant la pause. De notre côté, on a joué dix minutes et puis on a arrêté. "

Dans les premiers instants, Chabottier sort de la mêlée pour l’ouverture du score (1-0). À la demi-heure, Filocco rétablit la parité (1-1). Le portier local sort alors deux face-à-face. À la reprise, Aye touche le poteau. Poncin n’exploite pas une grosse opportunité. Il reste un quart d’heure à jouer quand Tistaert donne l’avantage à ses couleurs et confirment la tendance dans les derniers instants (1-3).

Petit-Han dépasse Houffaloise B qui n’a pas joué à Melreux et devient non relégable pour la première fois de la saison.

Melreux-Hotton – Houffaloise B, Waha-Marche – Halthier, Roy – Mageret, Erezée – Gouvy B ont été remis