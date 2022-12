Les retours gagnants de Robin et Dardenne

Ce dernier, athlète très prometteur affilié à Bertrix, avait mis l’athlétisme entre parenthèses à 16 ans pour soigner une blessure tenace au genou, avant de revenir dans le coup en 2020, juste avant le Covid. Le citoyen de Straimont, affilié aussi dans un club français, s’était fait discret dans la province ces derniers temps, mais hier, il a dominé le cross court en devançant Noa Jacquemin qui s’est aligné également sur le long ensuite.

Un cross long où un autre revenant, Arnaud Robin, a remporté l’épreuve devant Charles Van Hees, qui s’est récemment illustré dans un marathon et qu’on n’avait plus vu depuis un certain temps dans les labourés. Le Dampicourtois a su résister au retour de l’Arlonais dans le dernier tour et ce tandem a précédé Vincent Michotte, athlète de la catégorie masters comme Van Hees, et le jeune triathlète Maxime Demars.

Moussa reprend ses droits

Dans ce rendez-vous qui a attiré plus de 330 athlètes malgré le froid, on notera aussi, dans une course indécise jusqu’à 150 m de l’arrivée, le beau sprint final du Bertrigeois Aurian Moussa en minimes, soucieux de retrouver la première place après avoir dû se contenter de la troisième à Bertrix. Et également, en seniores, la belle résistance de Pauline Claude face à Justine Brackman qui retrouvait les labourés pour la première fois cette saison, après avoir été freinée par une blessure. Plutôt habituée au cross court, la Dampicourtoise s’est cette fois essayée avec succès sur le long.