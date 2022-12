Les Godis ratent le coche

Toutes les autres équipes de nationale se sont inclinées à l’occasion de cette dernière journée du premier tour. En Régionale, dans un match important pour éviter la place de barragiste, Bouillon a dû courber l’échine face à l’Astrid Herstal. Jean Maqua a été le seul à évoluer à son meilleur niveau en réalisant un triplé. Mais ce fut insuffisant pour accrocher les Liégeois.

Toujours dans la lutte pour le maintien, dans ce qui pouvait déjà s’apparenter à un match de la dernière chance pour les Sélangeois, la balle a enfin roulé pour eux. Ils remportent six belles (dont cinq de deux points) sur les neuf disputées. Grâce à cette victoire, les Sudistes recollent quelque peu au général, à deux points de leurs opposants et peuvent à nouveau croire à un possible maintien.

À l’issue de ce premier tour, en Régionale, on se retrouve actuellement avec un descendant certain, Aye C, qui a déclaré forfait général. Et Sélange occupe aussi une place de descendant direct alors que Tenneville, Dinez B, Bouillon et Centre-Ardenne sont sur les sièges des équipes qui devront trouver leur salut via les rencontres des barragistes.