L’Areler laisse filer le bon wagon

Areler 8 – Union Arlon 11 Un beau succès des Unionistes entre les deux clubs du chef-lieu. " Mais peut-on parler d’un derby ? Car, l’exception de l’éternel et très bon Denis Sainthuille dans les buts, aucun autre joueur ne vient d’Arlon, remarque le responsable unioniste Frédéric Lambert. On s’attendait à une plus belle opposition des “galactiques luxo-portugais” (sic). On a été surpris par leur nervosité tandis que nos joueurs se sont relevés après la claque face à LBA. " Les visités ne mèneront qu’une seule fois, à 2-1, mais l’Union file déjà à 2-4 pour la pause, puis ne sera plus mise en danger.