La plupart des matches à rejouer les 4 et 5 février

Dans les séries provinciales, les nombreux matches remis de ce récent week-end seront rejoués les 4 et 5 février, une semaine avant la reprise de la compétition. Cela vaut en tout cas pour la P1, les P2 ainsi que les séries 3A, 3B et 3D. En 3C et 3E, où il y a davantage d’équipes et où la reprise des journées complètes est prévue les 28 et 29 janvier, les rencontres reportées ce week-end seront disputées les 21 et 22 janvier.