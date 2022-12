Jean-Lousi Hanot, le 4e entraineur de Givry cette saison : "Il faut aller au bout avec l'équipe A"

Pour aider le club, je vais dépanner tant que personne n’est désigné par le club. Comme l’équipe B est en pause jusque début février et que même les premières rencontres de février ne se disputent pas en même temps, nous avons le temps pour trouver une solution. Je sais que Jacques Aubry, le président, a quelques pistes, mais je ne sais pas ce qui sera décidé.

Vous pourriez cumuler les deux fonctions jusqu’au bout de la saison ?

Non, c’est impossible. Mon but est juste d’aider Jacques et le club. La priorité est d’aller au bout de la saison avec l’équipe A pour ne pas pénaliser l’équipe B. Sans trop déforcer notre formation de P3 non plus. Tout le club est solidaire, des joueurs de réserves sont prêts à donner un coup de main à l’équipe A alors que Fevzi Karali et Armel Body tenteront de combiner A et B chaque semaine tant que le calendrier le permet. Sinon, ce sera priorité à l’équipe B qui joue la tête.

Jacques Aubry parle d’une solution et d’un projet concret dans les prochains jours, vous y croyez ?

Oui, si Jacques en parle, c’est qu’il a des garanties, pas comme avec Damien Raths. Mais je comprends qu’il ait tiré les leçons et qu’il n’en parlera qu’au moment où tout est signé, sur papier. Je ne suis pas dans les secrets, je n’en sais pas encore davantage. Je fais confiance à Jacques Aubry qui se bat corps et âme pour son club. Mais je sens une vague d’optimisme chez les bénévoles.

Quid de l’avenir du club après toutes ces péripéties ?

Je ne peux pas me prononcer, je reste positif quand je vois l’état d’esprit de ceux qui sont encore là. Mais il est clair que la deuxième partie de saison et le projet que Jacques Aubry a, vont conditionner la suite. Il est trop tôt pour pouvoir donner un avis.

Sportivement, Givry a perdu pour la 13e fois et a encaissé six buts à nouveau contre Mormont, vous n’avez pas peur de prendre des casquettes régulièrement ?

Nous avons encaissé trois buts sur corner, c’est inadmissible à ce niveau. Nous n’avons pas été ridicules. Je vais récupérer Itoua et Djougoua, deux joueurs d’expérience. Mais la priorité n’est pas le maintien, mais bien de terminer la saison avant de songer à la suite.