Givry: quatrième coach et treizième revers

Décidément, la saison de Givry s’apparente à tout, sauf à un long fleuve tranquille. La fin de semaine a de nouveau été agitée et a vu Mohammed Khelil rendre son tablier (voir ci-contre). Et c’est Jean-Louis Hanot, coach de l’équipe B, qui endossait le costume de T1 pour le déplacement à Mormont. Celui-ci s’apparentait comme trop souvent cette saison à une mission impossible, d’autant que deux titulaires, Armel Body et Noël Abass venaient de l’équipe B et que le banc était composé de deux joueurs de l’équipe réserve, Frank Giunta et Logan Vaguet. Quant à Mormont, il misait beaucoup sur ce duel pour effacer le revers subi la semaine précédente face à Habay.