Ce dimanche, à cinq ou six minutes près, les Gaulois d’Oppagne seraient repartis après les trois points de la victoire. Ils ne les auraient pas mérités. Très sportivement, ils étaient d’ailleurs les premiers à le reconnaître à la rentrée aux vestiaires. Car, sinon dans le dernier geste, ce sont les Gouvions qui ont joué en champions hier après-midi. Supérieurs à leurs adversaires dans la maîtrise du ballon, les hommes de Christophe Bertels se sont ménagé une petite dizaine d’opportunités tout au long du débat. "Mes deux meilleurs joueurs ce dimanche étaient mon gardien et le patron de ma défense, cela en dit long sur la domination de notre adversaire", reconnaissait un Valère Lamy peu satisfait de la prestation de ses joueurs. Zakaria Asly aura, en effet, transformé sa cage en forteresse infranchissable pendant 87 minutes, n’étant battu que sur un but aussi chanceux que mérité de Yoan Devillet. Le portier liégeois d’Oppagne a sauvé les meubles plus d’une fois. Devant Zitella (27’) d’abord, sur une tête de Burton ensuite (42’), face à Geurde enfin (53’).

Mais la plus belle opportunité des Orangés, c’est incontestablement Arnaud Georis qui l’a vendangée. Peu après la demi-heure, ce diable de Grommen, toujours aussi déroutant sur son aile, envoie un centre puissant au sol, dans le petit rectangle. Georis, seul devant le but vide, réussit l’exploit d’envoyer le ballon dans la stratosphère en taclant, au grand dam des supporteurs locaux.

Et vous savez ce qui arrive, lorsque l’on galvaude tant et plus: l’adversaire, aussi inoffensif semble-t-il, finit par en profiter. Au terme d’un mouvement initié par Jadot et Raskin, un Gouvion trouve enfin le chemin des filets, mais du mauvais côté: Andrianne, auteur d’un CSC bien malheureux.

Après le vin chaud, on prend les mêmes et on recommence: la domination et les situations chaudes sont pour Gouvy, mais le ballon ne veut toujours pas rentrer. Retranché dans son camp, Oppagne garde une arme intéressante: la contre-attaque. Et sur un service cinq étoiles de R. Bonjean, monté en ligne, Vassart a la balle de break au bout du pied, mais il shoote tout droit sur Regnier. Un arrêt décisif. Car si Gouvy donne l’impression d’être à court de jus dans les dix dernières minutes, il finira malgré tout par être récompensé de ses efforts sur une phase arrêtée, à la 88’, grâce à un Devillet opportuniste. Maladroit au premier acte, Georis pensera, lui, se racheter à la 90’. Mais la main ferme d’Asly et le poteau empêcheront le back droit des Orangés d’exulter.

Faute de vainqueur dans ce choc, les deux équipes passeront les fêtes main dans la main, en tête de la série.

GOUVY: Regnier 6 ; Andrianne 6 (68’, Lemma), Devillet 7, Gillard 6, Georis 6 ; Adam 7 (86’, Fraiture), Burton 7, Zitella 7 ; Cardoso 5, Grommen 7, Geurde 6 (78’, Amory).

OPPAGNE: Asly 8 ; Polis 5, R. Bonjean 7, Camara 6 (46’, Ludwig 6), Cornélis 5 ; Jé. Jadot 6, Guillaume 6, Borrey 6 (76’, Lopange), M. Bonjean 6 ; Fiacre (26’, Vassart 6), Raskin 7.

Arbitre: M. Dams. Assistance: 130.

Cartes jaunes: Zitella, Devillet, Burton, Camara, R. Bonjean.

36’, la passe de Jé. Jadot vers Raskin prend toute la défense gouvionne à revers. Le centre appuyé de ce dernier finit par être dévié par Andrianne dans son propre but (0-1).

88’, le corner de Cardoso retombe dans la mêlée et Devillet, au bon endroit au bon moment, dévie le ballon dans le but (1-1).

90’, sur un nouveau corner de Cardoso, la tête de Georis est déviée par Asly sur son poteau.