Cinq buts ? Perrin avait déjà fait mieux

Pas besoin de chercher bien longtemps l’homme du match samedi soir à Messancy. Auteur d’un quintuplé, David Perrin a crevé l’écran à la pointe de l’attaque des Zèbres. "Ce que j’ai mangé samedi midi ? Rien de spécial, sourit David Perrin. J’étais juste dans le bon mood. Tout me souriait. J’ai eu cinq frappes au but et le cuir est rentré cinq fois. Peut-être que si j’avais eu l’occasion de tenter ma chance deux ou trois fois de plus, j’aurais encore pu faire mieux (rires). Mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche. Le but le plus compliqué ? J’hésite entre le premier et le dernier. Sur le premier, j’ai deux joueurs sur le dos, mais je parviens à passer. Sur le dernier, je suis à trente mètres, je mets un petit crochet et puis, je décide d’enrouler. Au final, le ballon vient terminer au ras du poteau. Mais plus que mes buts, c’est le résultat qui me fait plaisir. Avec cette victoire, nous nous éloignons vraiment de la zone rouge."