Bracconi: « Trop de cadeaux de Noël »

Tandis que les supporters virtonais, sur les réseaux, indiquaient une nouvelle fois leur vive inquiétude et leur lassitude face à cette accumulation de contre-performances, Christian Bracconi portait un regard lucide sur la prestation des Gaumais à Molenbeek, suivie notamment par quelques anciennes gloires bruxelloises comme Johan Boskamp ou Jacques Teugels ainsi que par Thorgan Hazard venu voir son frangin. "Nous n’avons pas été assez bons pour rivaliser avec le RWDM, avouait l’entraîneur de l’Excelsior. Nous n’avions pas un groupe suffisamment homogène pour répondre présent dans ce match. Et puis, nous avons offert un peu trop de cadeaux en cette période de Noël, avec ce penalty, le 2-1 et puis la balle de 2-2 manquée. Mais quand vous êtes dans ce genre de situation, il n’y a pas grand-chose qui tourne en votre faveur. Il faut faire le dos rond, rester dignes dans la défaite, se regarder dans les yeux et se battre la semaine prochaine contre Beveren. Et puis il faudra revenir très solides au mois de janvier avec un groupe auquel nous apporterons des retouches. Nous avons besoin de joueurs capables de nous faire franchir un palier car ce dimanche, nous n’étions pas au niveau."