Bourdon et Rendeux ont été menés deux fois

"Je sentais que physiquement nous étions au-dessus d’eux, mais j’ai quand même poussé une petite gueulante à la mi-temps ", sourit l’entraîneur-joueur visité, dont la montée en seconde période a été déterminante. L’attaquant réussit un double une-deux avec Vanlinthout qui provoque un penalty et le transforme. Le mentor local donnera ensuite l’assist à Gillet pour entériner le succès de ses hommes (4-2).

Bomal 10 – Bande 0

Avec un joueur de champ au but et seulement 12 combattants, Bande a pris un but de moins qu’au match aller. Nouveau quadruplé, le deuxième consécutif, pour Dylan Renard qui revient à une longue de son coéquipier Polet, auteur aussi d’un but, au classement des buteurs. Ponthir a inscrit un triplé. Venus du banc, Henrotte et Godelaine ont salé l’addition en fin de partie. "Malgré le score, leur mentalité est à souligner, pointe le délégué bomalois Benoit Robyns. Les Bandurlins continuent d’essayer de faire le jeu et ne cassent pas les joueurs comme d’autres." Les Bomalois terminent l’année sur le podium, deux points derrière Rendeux.

Houmart 2 – Rendeux 5

Avec cinq points de retard, Rendeux reste le principal poursuivant de Bourdon. Les Rendeusiens ont pourtant failli tomber dans le piège houmartois. Les joueurs locaux mènent deux fois, sur un auto-goal puis un coup franc qui arrive chez Lemaire. Le score est de 2-1 au retour aux vestiaires. Ivaldi, qui avait égalisé sur penalty, refait la même et coupe les jambes des hommes de Benoit Theate (2-2).

"Nous étions physiquement au-dessous et notre deuxième but leur a fait du mal au moral, analyse Peter Borsu, l’entraîneur victorieux. M athieu, Cornet et à nouveau Casta (Ivaldi) nous ont permis de l’emporter."

Mormont B – Heyd, Roy B – Vecmont, Harre-Manhay B – Nassogne B et Champlon – Odeigne ont été remis.