Athus bat Rulles dans le choc et prend sa onzième victoire

Au Clémarais, ce sont les Rullots qui débutent mieux la partie. Les hommes d’Emeric Heneffe jouent juste, défendent bien et filent à 16-24. "Nous avons changé notre manière de défendre et cela a contrarié Rulles, dit Michaël Raimond. Ensuite, c’était surtout un concours de shoots et nous avons eu plus de réussite."

Athus n’a en effet pas le temps de douter. Les Métallos plantent onze points d’affilée au début du deuxième quart-temps pour reprendre la tête: 27-24. "Nous sommes restés sept minutes sans marquer, soupire Quentin Graisse. Pourtant, nous savions que notre adversaire allait modifier sa défense et nous avions travaillé là-dessus pendant la semaine."

Rulles s’accroche (38-36), mais petit à petit, le leader voit son avance augmenter 52-45. À distance, Henriot allume, mais Athus reste devant: 57-51 à la demi-heure. Tout reste possible, mais Athus n’est pas leader par hasard. Les Athusiens gèrent les dix dernières minutes à la perfection. Araujo et Fisch font le boulot (70-59) avant que Verhelst et Noël ne scellent la victoire athusienne: 81-68.Athus décroche donc sa onzième victoire en autant de sorties. Pour Rulles par contre, il s’agit déjà de la troisième défaite de la saison. Et quand on sait que les Rullots n’ont pas l’average sur Athus, il semble difficile d’imaginer Rulles parvenir à passer les Athusiens avant la fin du championnat… "Cela commence à chiffrer, avoue Michaël Raimond. Mais nous ne nous prenons pas la tête. Il nous reste encore des gros matches."

Du côté de Rulles, il faudra repartir de l’avant rapidement. "Oui, nous prenons du retard, mais nous sommes troisièmes et rien n’est encore mal fait. À l’heure actuelle, nous sommes en play-off", tempère Quentin Graisse.