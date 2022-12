Accroché, Saint-Pierre cède sa 2e place à Carlsbourg

Orgeo B 0 – Tellin 2

Laminé à l’aller (9-1), Orgeo a davantage fait douter le leader cette fois. Notamment au cours d’une première demi-heure durant laquelle Leitz croit même ouvrir le score, mais son but est annulé pour hors-jeu. Sur sa première véritable occasion, Tellin va ouvrir le score peu après la demi-heure, Bihain filant à gauche avant de lober Marcelle (0-1). Dans une seconde période plus hachée, où Tellin adapte davantage son jeu au terrain, Lardot double l’avantage des siens à l’heure de jeu quand il exploite une déviation de Moureaux (0-2). Les efforts locaux pour réduire l’écart seront vains. "Un partage aurait peut-être été plus logique", juge le T1 orgeotois Ludovic Fontaine. "On a dû faire le gros dos dans la première demi-heure, commente pour sa part le Tellinois François Lardot, mais le coach a remis les choses en place à la pause, on s’est mieux adapté et on a eu les meilleures possibilités ensuite." On notera encore que Romain Collin, le portier tellinois, s’est blessé après 20 minutes, laissant sa place entre les perches à Hugo Gillain, un joueur de champ.

Saint-Pierre 2 – Libramont B 2

Déforcé par l’absence de plusieurs titulaires, dont celle de son gardien Lambert, bien remplacé par Lamoline, Saint-Pierre abandonne sa 2e place au profit de Carlsbourg, mais peut nourrir des regrets. "Parce qu’on aurait pu tuer le match après le 2-1 et parce qu’on encaisse dans les arrêts de jeu, regrette le délégué Alain Scius. La semaine dernière, on ne méritait pas de perdre à Tellin et ces points risquent de compter dans la course à la montée." Libramont ouvre le score quand le très actif Luka Oury (17 ans) ajuste un coup franc dans la lucarne (0-1). Legrand, très en vue lui aussi, égalise lorsqu’il conclut une belle action d’une frappe à l’entrée de la surface (1-1, 42’). Maxime Hotton, joueur de réserve, et ancien de première, venu dépanner au même titre que Cédric Maury, fait 2-1 en exploitant une hésitation du gardien adverse sur coup franc. Puis les Pierrots ratent le break, notamment par Toussaint qui vendange une occasion unique. Et à la 93’, Roosens s’en va surmonter Lamoline venu à sa rencontre (2-2).

Bouillon B 0 – Neuvillers B 1

Cinquième succès cette saison pour Neuvillers mais qui fut difficile à arracher face à la lanterne rouge. François-Xavier Gebka a secoué les ficelles de Lucas Larchez juste après l’heure de jeu. Les hommes d’Olivier Jacob n’ont toutefois jamais réussi à se mettre à l’abri et ont même fini la rencontre à dix après l’exclusion de Mathieu Bruliau, qui a pris un second bristol jaune dans les arrêts de jeu.

Sainte-Marie-W. 2 – Carlsbourg 3

Les gars de la Mohy seront passés par toutes les émotions ce dimanche. Ils ont pourtant mené 0-2 grâce à des réalisations de Foulon et de Lemaire et semblaient sur du velours au repos. Un but de Golinvaux a toutefois relancé les visités. Carlsbourg manque alors l’occasion de prendre le large en ratant la conversion d’un penalty et voit Thomas Parache égaliser (2-2). Mais dans la foulée, Maximilien Rongvaux redonne l’avance à Carlsbourg, qui profite du partage de Saint-Pierre pour s’emparer de la deuxième place du tableau. Les acteurs soulignaient également le bon arbitrage de M. Grooten, qui n’a pas sorti le moindre carton. D. J. ; S. D.

Petitvoir – Libin B, Namoussart – Bras et Haut-Fays – Bertrix ont été reportés.