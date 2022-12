Virton n’a guère fait douter le RWDM

Certes, après 20 premières minutes très compliquées, l’Excelsior s’est ménagé quelques belles possibilités, comme cette déviation d’Abdallah sur la barre ou ce gros raté du même Abdallah après une frappe de Mabella repoussée par Defourny, mais il en a aussi concédé beaucoup. Vingt-quatre tentatives adverses précisément, dont huit cadrées et deux autres sur le cadre, toutes deux signées Biron, ainsi qu’un penalty, pourtant évident, mais non sifflé sur une faute de Vincensini. Ces possibilités illustrent la domination d’ensemble du club bruxellois dont le pressing tout-terrain et le jeu plus fluide a beaucoup gêné les troupes de Christian Bracconi, surtout durant le premier acte.

Et si Mabella, le Virtonais le plus incisif ce dimanche, a rétabli l’égalité à l’approche du repos et au bout d’un joli raid entamé depuis la ligne médiane, les hommes de Vincent Euvrard n’ont guère eu le temps de douter puisqu’ils ont repris l’avantage quatre minutes plus tard.

Et ils l’ont même doublé peu après l’heure de jeu et trois changements simultanés dans les rangs virtonais, quand Challouk a mis à profit une nouvelle action tranchante de l’attaquant martiniquais Mickaël Biron.

Les Molenbeekois n’avaient plus alors qu’à gérer, sans trop de difficultés, la fin de partie et se maintenir ainsi à la 3e place, à trois longueurs du leader beverenois. Un leader qui sera en visite samedi, au stade Yvan Georges, une semaine après avoir nettement battu les U23 anderlechtois (4-1).

RWDM: Defourny ; Le Joncour, O’Brien, Heris ; Vorogovskiy, El Ouahdi (87’, Ruyssen), De Sart, Oyama (68’, Gécé) ; Challouk, Hazard (68’, Lopes), Biron.

VIRTON: Vincensini ; Khemais, Cassaert, Droehnle, Delorge, Perri (67’, Lloci) ; Masangu (80’, Doué), Espinosa (58’, Paulet), Allach (58’, Aguemon), Mabella ; Abdallah (58’, Anne).

Arbitre: K. Vermeiren.

Cartes jaunes: Espinosa, De Sart, Lopes, Biron, Gécé.

Buts: Biron (18’, pen. 1-0), Mabella (40’, 1-1), El Ouahdi (44’, 2-1), Challouk (62’, 3-1).

Note du match: 7.

18’, Espinosa accroche Oyama à l’entrée de la surface. Le penalty est converti imparablement par Biron (1-0).

40’, Mabella profite d’un contrôle approximatif d’El Ouahdi pour récupérer un ballon à hauteur de la ligne médiane, filer côté gauche, prendre Heris de vitesse et conclure d’une frappe croisée (1-1).

44’, sur un coup franc d’Hazard, O’Brien rabat de la tête vers El Ouahdi qui profite de sa liberté pour rendre l’avance au RWDM et faire oublier son erreur précédente (2-1).

62’, Biron efface Cassaert, Vincensini repousse son centre vers Challouk qui conclut (3-1).