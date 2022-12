Un David Perrin puissance cinq

Le reste de la première mi-temps a pourtant été bien différent avec des Houffalois, emmenés par un Timothy Freid très entreprenant dans l’entrejeu (et calmé après un début de match où il s’est énervé sur le monde entier), qui ont plus que montré le bout de leur nez, mais qui ont buté sur un excellent Poncin. "Au nombre d’occasions et avec un penalty non sifflé dont nous aurions dû hériter, on aurait pu revenir au vestiaire avec un score en notre faveur, voire mieux, pestait le coach Aurélien Gomez. Cette saison, il y a trop de matches où nous aurions pu revendiquer quelque chose et où nous nous retrouvons finalement bredouilles."

Le début de la deuxième mi-temps a confirmé les bonnes dispositions des Ardennais qui ont été récompensés par un but de Timothy Freid. La suite fut d’un autre calibre avec des Messancéens qui ont repris leur balade en profitant de nombreux contres menés tambour battant par le trio offensif Perin-Hoarau-Camara qui en a fait voir de toutes les couleurs à la ligne arrière adverse et au gardien Barthélemy. David Perrin en a profité pour soigner ses stats et prendre les rênes du classement des buteurs. Déjà pichichi la saison dernière en 2A avec ses 35 buts quand il évoluait avec Nothomb, il a inscrit les cinq buts de la partie, porté son total à 13 buts et dépassé le trio composé de Marthus (Chaumont), de Baudouin (Vaux-Noville) et de son compère d’attaque Erwan Hoarau, pourtant aussi actif que lui samedi soir. "Le coach avait mis la barrière très haut en me fixant un objectif buts pour la fin de saison, confiait le héros du soir. Je suis presque dans les temps. Avec Erwan, on a un petit challenge entre nous, mais l’important, c’est que nos buts permettent à l’équipe de gagner."

Le mentor messancéen Romain Olle-Nicolle avouait pour sa part qu’il n’était pas content à la mi-temps: "Ce n’est pas normal d’avoir baissé de pied comme on l’a fait alors. On aurait pu perdre le fil du match. Heureusement, l’équipe a réagi et a repris sa marche en avant."

L’équilibre et les fulgurances des Zèbres

En dehors de la petite demi-heure où Houffalize a pris le jeu à son compte, Messancy a confirmé sa belle saison et se hisse à la 5e place. Le promu de 2A présente un noyau équilibré avec quelques jeunes qui ont encore montré samedi de belles promesses pour la fin de la saison, comme Adrien Reuter, solide arrière gauche, Erwan Hoarau, virevoltant devant, ou Téo Cravatte qui, à 17 ans, confirme son abattage et sa vista dans l’entrejeu. Avec quelques trentenaires expérimentés et très motivés (Poncin, Negi, Boelen, Caprasse, Perrin…), le mix est solide et peut compter sur les fulgurances de son trio offensif Perrin – Hoarau – Camara, lequel permet à son équipe de mener la danse comme meilleure attaque de la P1.

Les fêtes de fin d’année s’annoncent sereines pour les Noir et Blanc, même si leur ambitieux coach a donné rendez-vous dès le 3 janvier pour la reprise des entraînements. Du côté houffalois, la bisque de homard risque de se transformer en soupe à la grimace avec des nuages gris très foncés au-dessus du stade Saint-Roch.

MESSANCY: Poncin 7 ; Henry 6, Boelen 6, Negi 6, Reuter 6 ; Monhonval 6, De Sousa 6 (59', Guzman), Menon 5 (72', Cravatte) ; Camara-Semedo 6 (55', Charpentier), Perrin 8 (82', Glineur), Hoarau 7.

HOUFFALIZE: Barthelemy 5 ; Tombal 6, Kaya 5, Chekkouri 5, Brisy 5 (46', Brichet 5) ; Blaise 5 (46', Thonon 6), Knoden 6, Freid 7 (51', Fautré), Guillaume 6 ; Van der Cruys 5 (62', Lhoas), Grondin 7.

Arbitre: S. Thunus. Assistance: 50.

Carte jaune: Barthelemy.

Carte rouge: Negi (82’, 2 CJ).

Buts: Perrin (10', 20', 59', 77', 80', 1-5), Freid (51', 1-2)

Note du match: 6.

9’, à l’entrée du rectangle, Perrin réussit son crochet pour éliminer son adversaire, et place à ras de terre (1-0).

20’, cafouillage avec plusieurs tentatives, le ballon arrive à Perrin qui canonne dans la lucarne (2-0).

23’, reprise de Hoarau, qui se fracasse sur la transversale.

35’, coup franc pour Houffalize qui réclame en vain un penalty pour une main dans le mur.

39’, parade de Poncin qui évite un but acrobatique contre son camp de Negi.

53’, Negi s’arrête trop tôt, Freid en profite pour s’échapper et aller battre Poncin (2-1).

55’, Camara part seul. Barthélemy n’a d’autre choix que de le faucher dans le face-à-face. Penalty transformé calmement par Perrin (3-1).

77’, Perrin place hors de portée de Barthélemy et poursuit sa moisson (4-1).

79’, superbe réalisation de Perrin, qui mystifie son adversaire et réussit le quintuplé (5-1).

82’, alors que le match est plié, Negi commet une faute stupide loin de son rectangle et reçoit une deuxième jaune qui lui fera rater la reprise.