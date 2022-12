Arlon B renforcé pour étriller Châtillon

Deux matches d’hier soir ont été remis (Habay-la-Vieille – Aubange et Jamoigne – Nothomb). Vendredi soir, Bleid a réussi à se sortir du pétrin contre Meix-devant-Virton B, pourtant privé de ses cadres. Menés 0-2 jusqu’à la 66’, les Panîs ont renversé la vapeur en inscrivant quatre buts en un quart d’heure (4-2). Hier soir, le match entre les deux derniers du classement Arlon B et Châtillon s’est terminé sur un score de forfait en faveur des joueurs du chef-lieu. Victoire facilitée par la remise du match d’Arlon A à La Roche, ce qui a permis d’aligner des joueurs du noyau A. Romain Daoust (3) et Kelly Aigbedion (2) se sont partagé les buts.

Division 2B

Orgeo sauve un point in extremis

Vendredi soir, Orgeo avait l’occasion de mettre la pression sur Libin et Saint-Hubert. Mais les Orgeotois ont été contraints au partage à Rossignol (2-2). Ils ont même sauvé un point dans les toutes dernières secondes grâce à Antoine Déom. Mais ils ne l’ont pas volé puisqu’en première période, il a fallu un très grand Van Hoey pour empêcher Faustino, Coppine et Dubois de faire trembler les filets. Hier, Libin, après son 2/12, a renoué avec la victoire face à la lanterne rouge, Les Bulles, plantant déjà trois buts dans les quinze premières minutes (doublé de Zappala et but de Nollevaux) avant de s’endormir un peu. Il s’agissait aussi du dernier match de Fabrice Debiais à la tête de Libin puisque le coach français va déménager dans la région de Nantes.

Division 2C

Tout bénéfice pour Harre-Manhay

Nassogne et Marloie B, les deux plus proches poursuivants du leader, Harre-Manhay, se sont quittés sur un partage blanc hier soir (0-0). Si le leader prend la mesure de Tenneville ce dimanche, il comptera huit points d’avance sur ce duo. Melreux-Hotton – Houffaloise B a été reporté.

Division 3A

À dix, Toernich émerge dans les arrêts de jeu

Le sommet opposant Sainte-Marie à Toernich a été indécis jusqu’au bout. Réduits à dix après l’exclusion (2 CJ) de leur buteur Loïc Martin à la 55’, les Arlonais l’ont pourtant emporté sur un score arsenal. Et ils ont émergé en toute fin de rencontre puisque l’unique but a été inscrit par Logan Muller à l’entame des arrêts de jeu. Quelques minutes plus tôt, les Gaumais avaient manqué une grosse occasion d’ouvrir le score. Le leader, qui a tout de même eu la majorité des meilleures opportunités dans cette partie, prend ainsi cinq points d’avance sur son adversaire du jour.

Ethe B, décidément dans le dur, ne s’est pas déplacé à Autelbas, faute de joueurs en nombre suffisant. Les Cassidjes ont déclaré forfait en début de journée avant d’apprendre, plus tard, que la rencontre de leur équipe A était remise (ce qui leur aurait permis de compléter leur effectif). Saint-Mard, de son côté, a atomisé une équipe de Meix-le-Tige qui n’alignait que neuf joueurs et n’a toujours pas empoché le moindre point. Entré après 50 minutes, Maël Leroux a inscrit quatre buts dans ce match.

Division 3B

Plus rien n’arrête Bouillon

Après avoir vaincu Habay-la-Neuve B dans le sommet, le leader bouillonais s’est imposé sans coup férir à Nothomb B (0-4), la seule équipe qui l’avait vaincu au premier tour. Les buts ont été inscrits par Klaus, Tulpin, Ampollini et Servais contre son camp. Marbehan, de son côté, a battu Assenois B (3-2) grâce à un but décisif du remplaçant François Belanga à cinq minutes de la fin.

Division 3C

Deux doublés, deux csc

Tandis que Petitvoir – Libin B était reporté, Ochamps B a nettement et logiquement battu Warmifontaine (6-2), prenant ainsi sa revanche après la défaite de l’aller (3-2). L’équipe locale a pu compter sur des doublés de Javaux et Collette ainsi que deux buts inscrits contre leur camp par des défenseurs visiteurs.

Division 3D

Le leader a été mené deux fois

Cinq rencontres au menu hier et une seule qui s’est jouée. Elle s’est soldée par la victoire du leader bourdonnais contre Oppagne B (4-2). Bourdon s’est toutefois fait peur dans cette rencontre où les Coalisés ont mené à deux reprises, grâce à Dropsy (0-1) et Philippart (1-2). Hogge puis R. Leboutte ont répliqué avant que Vanlinthout, sur penalty, et Gillet, entré après le repos, ne fassent la différence dans l’ultime quart d’heure.

Division 3E

Le leader s’est fait un peu peur

Un seul des quatre matches prévus hier soir s’est joué. Il opposait Salm au leader, Vaux-sur-Sûre, lequel s’est imposé logiquement 1-3, mais s’est fait quelques frayeurs quand les Salmiens sont revenus à 1-2 à moins de dix minutes du terme. Mais Detaille en rassurant les siens en rétablissant un écart de deux buts peu après.