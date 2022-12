Philippe Gomrée sera le successeur de Guy François à Arlon

Guy François ne sera plus l’entraîneur du FC Arlon la saison prochaine, il l’a déjà annoncé voilà quelques semaines. Et son successeur est désormais connu. Il s’agit de Philippe Gomrée, lequel entraîne actuellement Ethe B après avoir pris en mains les destinées de Saint-Mard durant plusieurs saisons. Le futur coach de l’équipe du chef-lieu a rencontré le président Meloni voilà peu pour dessiner les contours de sa future tâche. "Je suis content, dit-il, de pouvoir retourner en P1 et de coacher dans un club comme celui-là, l’un des clubs phares de la province, c’est un réel honneur."