Neufchâteau 66 – Esneux 81

Petite claque pour le BCCA B. Privé de Dubois, Neufchâteau enregistre un troisième revers de rang et manque l’occasion de prendre ses distances avec le bas de tableau. Si Esneux a sorti une prestation convaincante, les Chestrolais, eux, ont livré douze mauvaises minutes en première période. Pertes de balle, lancers ratés, manque de présence au rebond ou encore incapacité de contrôler les uns contre uns, rien n’allait pour les hommes de Nicolas Sturam. L’entame de match était pourtant prometteuse: 6-32, 11-5, 13-9. Neufchâteau mènera encore jusqu’à 17-13 avant de sombrer. Esneux enchaîne treize points en fin de premier quart-temps: 17-26. Les Liégeois confirment à la reprise en faisant passer le marquoir à 17-30. François Hissette se blesse ensuite à la cheville et Esneux enfonce le clou: 21-23, 23-39. Pas aidé par un arbitrage pas toujours cohérent, Neufchâteau perd son basket et ses nerfs. Dejardin écope d’une faute antisportive, Sturam prend une technique, Bertrand aussi et Esneux déroule: 25-46 et 31-51 au repos. Plus volontaire après le repos, et avec un Dejardin au four et au moulin, Neufchâteau ne baisse pas les bras, mais les pertes de balle continuent ; 44-59 (27’) et 50-65 à la demi-heure. Les dix dernières minutes ne serviront à rien si ce n’est à voir Hawley soigner ses stats: 66-81.

Régionale II

Arlon 47 – Aubel 83

Lourd revers pour Arlon. Déjà privé de Vukovic, Denis Jacquemin a également dû composer sans Bernard, blessé au mollet. "Soit nos deux meilleurs marqueurs", glisse le coach. Samedi soir, Arlon aura rivalisé pendant trois minutes, le temps pour Tiberghien et Lognard de s’illustrer (6-9). Mais petit à petit, Aubel, monstrueux à distance, creuse le trou. Déjà dans les cordes au repos (22-46), Arlon prendra encore un peu plus l’eau après le repos pour finalement s’incliner 47-83. "Perdre, je m’en moque. Mais pas de cette manière, peste Denis Jacquemin. La mentalité affichée n’était pas bonne, avec aucun respect des consignes. Enfin, j’ai directement dit aux gars qu’il fallait oublier ce match."

Saint-Hubert 76 – Liège 62

Après cinq revers de rang, Saint-Hubert a renoué avec la victoire face à une équipe de fond de tableau. "Il fallait s’imposer, nous l’avons fait, indique Bastien Gilain. C’est notre cinquième victoire, nous sommes dans les temps. J’ai dit aux gars que je ne voulais pas être concerné par le maintien cette année et qu’il faudrait aller chercher dix victoires. Nous sommes à la moitié du chemin. Et ce sont des matches pareils qu’il faut gagner pour ne pas stresser. On a vu qu’il nous manquait un petit quelque chose pour rivaliser avec les équipes du dessus, donc, nous allons continuer à travailler, en intégrant les jeunes. " Si Saint-Hubert s’est imposé, c’est grâce à une première période XXL. Largement supérieurs au rebond, les Borquins prennent tout et repartent vite en contre. Legros, Pirotte, Fraselle ou encore Noël s’illustrent: 16-4, 21-6 et 28-16 après dix minutes. Saint-Hubert continue son festival et Liège en a plein les pattes: 45-26 au repos. "Notre première période a été excellente, résume Bastien Gilain . Cela nous a permis de ne pas laisser le doute s’installer."

En seconde période, Saint-Hubert est plus brouillon, mais ne sera jamais vraiment mis en danger. Si Liège revient à neuf points à cinq minutes de la fin (64-55), Noël, Fraselle, Legros et Hozay terminent le travail: 76-62. "Quand tu as vingt points d’avance, tu as tout à perdre, glisse Bastien Gilain. Nous avons parfois été un peu fébriles, mais nous avons toujours gardé une marge confortable."