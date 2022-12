Dès vendredi soir, Orgeo avait l’occasion de mettre la pression sur Libin et Saint-Hubert. Mais les Orgeotois ont été contraints au partage à Rossignol. Un partage arraché dans les toutes dernières secondes grâce à Antoine Déom. "Sept minutes d’arrêt de jeu, cela fait beaucoup, confiait Julien Van Hoey, le portier de Rossignol. Mais au final, le partage est assez logique." Devant au marquoir, grâce à un but de A. Foury, Rossignol voit Orgeo égaliser sur un penalty transformé par Coppine. Orgeo, où Pierson s’est blessé après une demi-heure à peine, doit courir une deuxième fois après le score quand H. Foury, après une action bien construire, vient tromper Bontez (2-1) avant que Déom n’égalise dans le final, mais vous le saviez déjà. Un point que les Orgeotois n’ont pas volé puisqu’en première période, il a fallu un très grand Van Hoey pour empêcher Faustino, Coppine et Dubois de faire trembler les filets.

Libin 4 – Les Bulles 1

Après son 2/12, Libin renoue avec la victoire face à la lanterne rouge. Privé de Léonard, Hotua, Vanderheyden, Ara ou encore Bourgeois, Libin n’a pas tardé à se rassurer puisque les Libinois ont planté trois buts dans les quinze premières minutes. Par deux fois, Zappala a trompé Legrand. L’autre but est signé Nollevaux. "Ensuite, nous nous sommes laissés endormir et nous avons oublié de mettre du rythme, commente Fabrice Debiais. Après, quand tu mènes 3-0 assez vite dans le match, ce n’est pas toujours évident de rester dans le rythme."

En seconde période, chaque équipe marquera une fois. Pour Les Bulles, Schoppack sauvera l’honneur. Le quatrième but libinois est, lui, signé Breithof. Notons aussi qu’il s’agissait du dernier match de Fabrice Debiais à la tête de Libin. Pour rappel, le coach français va déménager dans la région de Nantes. Andy Léonard, secondé par Damien Philippe, va reprendre le flambeau. "Je termine sur une bonne note, souriait Fabrice Debiais. Je peux partir avec le sentiment du devoir accompli. Je laisse l’équipe à une bonne position et avec la perspective de gagner la première tranche en cas de succès à Les Bulles. Les émotions ? C’est clair que ce n’était pas un match comme un autre. À la fin du match, quand tu ranges tes affaires et que tu sais que c’est la dernière fois, cela fait quelque chose. Mais bon, c’est la vie."

Neuvillers 1 – Ochamps 0

Le sommet a tourné à l’avantage de Neuvillers qui passe Ochamps et qui revient à la hauteur de Florenville, tout en comptant un match de plus. Et ce lundi matin, les Canaris, privés d’Albert qui avait croqué sa troisième jaune… en B la semaine dernière, doivent encore se dire qu’ils ont eu les cartes en main pour s’imposer. Car en première période, Ochamps, avec Kandemir devant, avait dominé largement les débats. Aligné en 3-5-2, avec Toubon en pointe, Neuvillers avait en effet vu Ochamps se procurer les meilleures opportunités. Après une bonne sortie de Ledent devant G. Schroeder, R. Schroeder a le ballon du but au bout du pied, mais le cuir file à côté. C’est ensuite Kandemir, pourtant bien placé, qui envoie à côté. Dans l’autre sens, la frappe de Rausch oblige Golinvaux à se coucher. En seconde période, Jérémy Dominique repasse en 4-3-3, fait reculer Toubon derrière et fait entrer Poncelet afin de mettre plus d’intensité dans les duels. Choix gagnant puisque le jeune médian ouvre le score en reprenant, au second poteau, un ballon de Murego qui avait effacé Baudot (1-0). Le même Murego a ensuite deux fois l’occasion d’alourdir le score, mais Golinvaux est au bon endroit. Ochamps est moins bien, mais à la dernière seconde, il faut une grosse claquette de Ledent pour empêcher Thomas Schroeder d’égaliser.

Paliseul 2 – Grandvoir 3

Succès important pour Grandvoir qui revient deux unités de Paliseul qui se retrouve concerné par le maintien. "Cette victoire ne nous sauve pas, mais elle nous permet de passer les fêtes avec un peu plus de sérénité", commente Benjamin Decamps. Sur un terrain compliqué, Grandvoir ouvre le score sur phase arrêtée. Le coup franc de Decamps est repris par la tête de Belhommet (0-1). Si Grandvoir recule et laisse Paliseul s’installer, les Cerfs font le break à la reprise. Decamps est derrière le ballon. Toussaint reprend de la tête (0-2). Paliseul réduit directement l’écart. Sur un ballon mal dégagé, un centre est repris par André au point de penalty (1-1). Après un penalty sur PH. Gérard non-sifflé, Paliseul égalise. Le long de la ligne de touche, Belhommet veut dégager. Il envoie sur Poncelet, tout heureux de voir le ballon filer dans la lucarne (2-2). C’est finalement Belhommet, sur un nouvel assist de Decamps. "Paliseul a aussi un but annulé à 2-2 pour un hors-jeu inexistant", avoue Benjamin Decamps.

Sainte-POde/Corbion, Wellin/Florenville et Bercheux/Saint-Hubert ont été remis.