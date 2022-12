Khemais 5,5 On l’a déjà vu plus à son affaire, même s’il a signé quelques bonnes interventions. Dominé dans le jeu aérien par O’Brien sur le 2-1, il avait aussi laissé échapper un centre plus tôt dans la partie.

Droehnle 5,5 Du jeu propre en relance, mais aussi quelques difficultés défensives, notamment sur les appels dans son dos.

Cassaert 5 Pas très audacieux pour ressortir le ballon, il se fait déborder par Biron sur la phase qui amène le 3e but molenbeekois.

Delorge 5,5Pas trop en difficulté défensivement, mais son apport offensif aura été cette fois fort limité. Il a un peu souffert dans son replacement en fin de match.

Perri 5Souvent dans les parages d’Hazard, il a eu quelque peine à le maîtriser et n’a pas su mettre le nez à la fenêtre autant que d’habitude.

Masangu 4 Il a quelques fois souffert face au rythme adverse et, surtout, accumulé, les mauvais services. Pas loin d’une dizaine de pertes de balle évitables.

Espinosa 4,5 Pas trop à son aise, il a manqué de rayonnement dans l’entrejeu. Il commet le penalty, sans doute évitable, qui amène le premier but, puis prend une jaune assez vite ensuite. Il a alterné les bons et les moins services avant d’être remplacé.

Allach 4,5 Trop discret, en difficulté face au pressing adverse, il n’a pu s’exprimer même s’il n’a pas manqué de mobilité. Lui aussi remplacé à l’heure de jeu.

Mabella 6,5 Sans doute le plus remuant des Virtonais hier. Préféré à Aguemon et Anne au coup d’envoi, il a régulièrement joué juste, il marque et se trouve aussi à l’origine de l’action sur laquelle Abdallah rate l’immanquable.

Abdallah 5Il frappe sur la barre, puis rate une grosse occasion. Pour le reste, il a eu du mal à peser sur la défense adverse.

Paulet 6 Entré dans le milieu, il ne s’est pas ménagé, mais s’est retrouvé dans une équipe quelque peu coupée en deux.

Anne 5 Une rentrée courageuse, mais sans apport concret. Il aurait dû mieux centrer pour Mabella après un service de Paulet.

Aguemon 5 On ne l’a pas trop vu si ce n’est pour joueur en retrait, sans réel danger pour l’équipe adverse.