Juliette Thomas, 44e à l’Euro

Pour son premier championnat d’Europe de cross, et le dernier dans la catégorie des espoirs, Juliette Thomas a pris la 44e place ce dimanche, à Turin. Dans une course remportée par l’Italienne Batocletti, dont l’accélération dans le dernier tour a été décisive face à la Britannique Keith, l’athlète de l’AC Dampicourt a coupé la ligne avec 2’28 de retard sur la gagnante du jour, bouclant le parcours d’environ 6 km en 22’23. Sur un tracé assez roulant, elle se classe aussi troisième Belge puisqu’elle a été devancée, de peu, par Annelies Nijssen et Jana Van Lent, deux coureuses qu’elle avait pourtant précédées assez nettement lors de la course qualificative disputée à Roulers voilà quinze jours.