Erreur administrative d’Oppagne: Gouvy va-t-il gagner sur tapis vert ?

Une explication qui tient la route… à moitié. Trois cartes ont bien été attribuées à "Romain Bonjean", selon le listing de l’Union belge. La première le 27 août contre Chaumont ; la deuxième le 6 novembre contre Ethe ; et la troisième le 3 décembre contre Vaux-Noville. Ont-elles été attribuées à deux Romain Bonjean différents ? Non, dans les faits. Oui, si l’on se fie aux feuilles de match. En effet, en analysant celles-ci, on constate que les trois cartes ont été attribuées au n° 13, capitaine, des Gaulois. Mais il y a un mais… Lors du premier match (idem lors du deuxième), contre Chaumont, le "vrai" Romain Bonjean, né en 1991, a joué sous le nom de son homonyme, né en 1987. La carte reçue ce jour-là a donc été attribuée à l’autre Romain Bonjean d’Oppagne, qui évolue, lui, en équipe réserve.

Oppagne n’a donc, en théorie, commis aucune erreur ce dimanche. En revanche, il en avait commis une lors de la première journée, en inscrivant le "mauvais" Romain Bonjean sur la feuille de match. Cette maladresse administrative, qui remonte au mois d’août, profitera-t-elle aux Gouvions ? Ce sera au CP de trancher.