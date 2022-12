Ce sont pourtant les Bastognards qui ont ouvert le score dans cette rencontre. Précisément cinq minutes après la reprise lorsque Gruslin, encore dans son camp, a ajusté un lob aussi inattendu que parfait pour mystifier Goosse (0-1).

Avant cela, et sans doute influencées par l’importance de l’enjeu, les deux équipes avaient entamé la partie le couteau entre les dents. Intensité, pressing, marquage strict étaient les maîtres mots, tandis que les véritables occasions se faisaient rares. Il y en a eu trois au premier acte. Deux pour Chaumont, via Vieuxtemps qui frappait au ras de la barre puis, surtout, Mathot qui, aux 6 m, vendengeait un service idéal de Noppe. Et une pour le Léo quand Goosse devait sortir avec hardiesse pour enrayer une percée de Guillaume.

Vinrent alors la pause-café, puis ce but d’anthologie juste après. Et un combat de plus en plus heurté, au cours duquel les Chaumontois se heurtaient régulièrement à des Bastognards soucieux de freiner le jeu dès qu’ils le pouvaient. Comme souvent dans ce genre de scénario, c’est d’un coup de pied arrêté qu’est venu le salut pour les Chaumontois, en l’occurrence un coup franc de Lapraille légèrement dévié par l’infortuné Macoir qui trompait ainsi Labranche (1-1).

CHAUMONT: Goosse 6 ; Wautelet 6, Jor. Schinckus 6 (73’, Lapraille), Noppe 7 (88’, Bouchat), Strepenne 5, Vieuxtemps 7, Marenne 6, Mathot 7 (65’, Marotte), Wattiaux 7, Hinck 6, Marthus 7.

BASTOGNE: Labranche 6 ; Gruslin 7 (88’, Belche), Chisogne 5, Dufays 6 (81’, Lepinois), Muller 6, Macoir 6, Stilmant 7 (73’, Hougardy), Camara 6, Barry 6, Guillaume 7, Thorn 6.

Arbitre: F. Gérard.

Assistance: 120.

Cartes jaunes: Mathot, Hinck, Dufays, Stilmant.

Buts: Gruslin (50’, 0-1), Macoir (77’, csc 1-1).

Note du match: 6.

50’, Gruslin, à plus de 50 m du but, ajuste un lob superbe qui surprend Goosse avancé. Le ballon file juste sous la barre. Du grand art (0-1).

77’, sur un coup franc à 35 m du but, Macoir dévie le ballon envoyé par Lapraille (1-1).