Pour Grondin, une défaite à Messancy compliquerait les choses pour Houffaloise

Et histoire de se préparer pour le synthétique, Houffaloise a disputé un match amical jeudi soir à Ciney (5-0). "Et nous en avions déjà joué un à Melreux voici peu, précise Maxime Grondin. C’est important de pouvoir se familiariser un peu avec cette surface car en P1, vous n’avez pas beaucoup d’équipes qui jouent sur un synthétique. Enfin, moi, cela m’arrange. J’ai connu une surface pareille quand j’étais à Bertrix. Et cela convient bien à mon style de jeu."

Avec treize unités, Houffaloise reste coincé dans le bas de tableau. Les joueurs d’Aurélien Gomez restent sur trois défaites de rang. "Nous sommes tous énervés par cette situation, confesse Maxime Grondin. Contre Gouvy, nous n’avons rien à dire, c’est la plus belle équipe vue jusqu’à présent. Contre Arlon, nous étions bien en place, mais nous prenons un but sur penalty. Ce qui laisse des regrets, c’est le match de la semaine dernière face à Ethe. Nous menons 1-0 et nous devons avoir trois buts d’avance à la demi-heure. Mais nous ne concrétisons pas et ensuite, nous commençons à nous engueuler et nous laissons filer le match. Il faut progresser là-dessus. Et être plus efficace devant car ce n’est pas la première fois que nous peinons à ce niveau."

Il doit devenir plus régulier

Face à Messancy, Houffaloise n’a pas vraiment le choix. Une défaite mettrait les Houffalois à douze points des Sudistes. "C’est un week-end important, avoue Maxime Grondin. Avant la trêve, nous devons absolument prendre des points. Fini si nous perdons samedi ? Fini, non. Mais les choses deviendront nettement plus compliquées. L’écart est en train de se creuser entre les équipes du haut de tableau et celles du dessous. Il ne faut pas que cet écart grandisse encore plus. Messancy ? Je n’étais pas là au match aller donc je ne saurais rien vous dire. La dernière fois que j’ai joué face à cette équipe, je devais encore être à Bertrix. Donc, cela remonte."

Pour son entraîneur, Maxime Grondin doit gagner en régularité. "Il a raison. J’ai eu un premier tour en dents de scie, avec des bons matches et puis des rencontres où j’étais plus effacé, dit-il. Enfin, c’est un peu à l’image de l’équipe. Et quand tu reçois deux ou trois ballons sur le match, ce n’est pas toujours facile de bien les exploiter. Mais je dois apprendre à le faire."