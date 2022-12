Au classement, 18 points séparent le RWDM, 3e, de Virton, lanterne rouge. Mais la différence est peut-être moins marquée si l’on en prend en compte l’état de forme des deux équipes. Les Molenbeekois, qui faisaient la course en tête (19/21), ont subi deux revers pour le moins inattendus, face à Genk et Bruges, tandis qu’un peu de tension se fait ressentir en interne. Ainsi, le Hollandais Smeets, meilleur donneur d’assists du club bruxellois, vient-il d’être versé dans le noyau B (conséquence de son attitude après le revers face à Genk). Au même titre que quelques autres joueurs, en prévision du mercato. Dans le même temps, Virton n’a pris qu’un point sur six à la faveur des deux dernières journées, mais a affiché un regain d’énergie qui aurait pu lui valoir trois voire cinq unités de plus. " On prend deux penalties et un but évitable alors qu’on a près d’une dizaine de possibilités, observe Christian Bracconi. Ce 1/6 ne nous a pas trop affectés car on est conscients que le contenu s’améliore et qu’on a pu se mettre au niveau de ces équipes. Il est important de garder le même état d’esprit, mais on doit mieux concrétiser nos occasions. On a mis la clé dans la serrure ; désormais, on doit ouvrir la porte. "