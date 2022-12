Cinq minutes de trop pour Neufchâteau

L’entame de match est en faveur de Neufchâteau qui défend bien. Dekeyser met le premier panier du match, Sturam, M. Bizimana et Geubel suivent le mouvement: 6-10 après cinq minutes. Donza hausse ensuite le ton et repasse devant (16-12 et 18-15 après dix minutes).

Sans complexe, Neufchâteau s’accroche. Sturam égalise (25-25) et dans la foulée, Neufchâteau passe devant: 28-29 (15’). Dans les deux dernières minutes de la première période, Neufchâteau allume à distance. Sturam plante deux bombes, Denève en met une et Neufchâteau rentre aux vestiaires avec sept points d’avance: 39-46. "Je pense qu’il s’agissait de notre meilleure mi-temps depuis le début de la saison, indique Marc Hawley. L’engagement, l’agressivité, la défense, tout était bien. Et devant, la balle bougeait à la perfection, nous prenions les bonnes options."

A la reprise, Geubel accentue l’avance. Donza revient (49-51), mais Neufchâteau reprend de l’air: 51-60. Les Chestrolais calent ensuite offensivement. Tout profit pour Donza qui recolle à 64-66 à la demi-heure. "Avec deux bombes dans les derniers instants, dit Marc Hawley. Le seul petit regret, c’est de ne pas avoir su creuser un écart plus grand. Car nous savions que Donza allait pousser à un moment donné"

« Je ne pouvais pas demander plus »

Neufchâteau, pas en réussite à trois points (7/24 contre 14/32 pour Donza), garde le cap, Donza revient à 71-71 avant que la bombe de Lataire ne place les Flandriens aux commandes: 74-71 à cinq grosses minutes de la fin. Dans la foulée, Denève manque deux lancers, M. Bizimana rate un premier panier avant d’être plus précis: 74-73 à quatre minutes de la fin. Donza appuie ensuite sur le champignon et en moins d’une minute, le trou est fait: 80-73. Le leader gère les deux dernières minutes pour finalement s’imposer 93-81. "Tous les shoots ouverts de Donza rentraient, glisse Marc Hawley. Mais nous nous battions quand même sur chaque ballon. Je ne pouvais pas demander plus aux joueurs."

Prochaine rencontre pour Neufchâteau ce dimanche. Les Chestrolais recevront Waregem à 16h pour la dernière sortie de l’année 2022. "Un match super important. Il faudra reproduire la prestation de ce samedi", termine Marc Hawley.