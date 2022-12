Cette fois, Saint-Hubert ne peut pas se louper

Par contre, si les Borquins venaient à s’incliner, la pression commencerait à grimper. "C’est un match important, acquiesce Nicolas Fraselle. Nous devons nous imposer pour rester dans le ventre mou du classement. D’autant plus que nous terminons l’année par un déplacement à Genappe, une très belle équipe. C’est d’autant plus important de gagner ce samedi pour se rassurer pour la suite. Et puis, il est temps de gagner, cela fait trop longtemps que ce n’est pas arrivé. "

Après avoir été battu par les trois gros (Braine, Mons et Aubel), Saint-Hubert a perdu, sur le fil, des matches plus abordables: face à Brainois et Maffle. Résultat des courses, Saint-Hubert reste sur cinq défaites de suite.

"Deux revers frustrants car nous avions la place pour réaliser un deux sur deux, estime Nicolas Fraselle. Contre Maffle, nous n’avons pas défendu dans les trois dernières minutes et cela s’est payé cash. Contre Brainois, nous avons aussi manqué de constance pendant tout le match. Il nous manque toujours un petit quelque chose. Parfois, c’est de la constance, parfois, c’est de l’intelligence de jeu. Est-ce que le doute s’installe ? Fatalement, quand tu restes sur cinq défaites, la confiance n’est pas la même qu’après cinq victoires. Mais nous avons aussi montré de bonnes choses."

Si Nicolas Fraselle veut rester optimiste, c’est parce qu’il sait que, de manière générale, Saint-Hubert répond présent dans les moments importants . "Depuis notre arrivée en régionale, nous avons souvent remporté les rencontres qu’il fallait, confie le Borquin. Cette saison, nous avons juste manqué le match face à Arlon que nous devions prendre. Plus fort que l’an dernier ? Je ne sais pas. La série n’est pas la même, c’est compliqué de comparer. Ce qui est certain par contre, c’est que nous avons un an d’expérience en plus."