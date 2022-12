Bréjard, toujours à Longlier en 2023 ?

Maxime Bréjard l’a dit, Longlier a répondu présent à Arlon. Bien organisée et efficace, la troupe de Damien Tucci a repris confiance. "Nous jouons toujours mieux contre les grosses équipes, indique Maxime Bréjard. Nous avons tendance à nous mettre à niveau. Et face à Ethe, cela devrait être la même chose. Ethe est une belle équipe, mais dont le jeu nous convient bien. L’an dernier, nous avions pris quatre sur six face aux Gaumais. Ici, nous avons remporté le match aller en livrant notre match référence. Là-bas, nous avions vraiment été très bons."

Maxime Bréjard le sait, Longlier peut recoller à trois points d’Ethe en cas de succès. Mais les Longolards, de l’autre côté, ne comptent que trois points d’avance sur le premier possible descendant. Alors, Longlier regarde-t-il vers le haut ou vers le bas. "Si vous aviez un championnat classique, avec trois descendants, nous pourrions regarder vers le haut sans trop se tracasser. Mais dans une saison comme celle-ci, tu n’as pas le choix de regarder ce qui se passe derrière toi. Et je pense que tout le monde doit se dire pareil. Car vous aurez au moins cinq équipes qui vont basculer. Et encore, je dis cinq, mais c’est en étant très optimiste. Avant Arlon, le coach avait bien remis les choses en place. Avec nos deux défaites, il ne fallait pas commencer à faire les malins."

Quatre points de moins que l’an dernier

Par rapport à voici un an, Longlier compte quatre unités de moins. "Mais sans manquer de respect aux équipes de l’an dernier, tu en avais trois vraiment en dessous. Cette année, ce n’est pas le cas et tout le monde peut battre tout le monde, confie le médian défensif de Longlier. Et puis, même si le coach n’aime pas trop en parler, nous avons pas mal de blessés. Et des mecs qui pourraient être titulaires. "

Titulaire, Maxime Bréjard l’est. Annoncé sur le départ en été pour raisons professionnelles, le Français est toujours là. Si un arrêt en décembre avait été évoqué, il pourrait à nouveau être de la partie en 2023, sa mutation professionnelle prenant plus de temps que prévu. "Je n’ai encore aucune certitude, mais il n’est pas impossible que ce ne soit pas mon dernier match à Longlier, note Maxime Bréjard. Je pense que je rejouerai encore en 2023. En plus, ma compagne est enceinte et doit accoucher en mars. Si je peux attendre l’été et éviter un déménagement dans de telles conditions, ce serait bien. Mais, je n’aurai rien à dire."