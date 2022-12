Damien Dachouff (Léglise) Au moins dix ans de plus que tous ses équipiers, deux dépannages entre les perches, un peno arrêté et quatre points contre des adversaires directs. Le père Damien est en mission pour Léglise.

Défenseurs

Thibaut Wautelet (Chaumont) Première action de la saison et première jaune. La manière la plus facile de faire un carton pour sa rentrée.

Romain Serson (Bouillon) Raboteur, 39 ans, 17 minutes de jeu pour une carte rouge. Serson, 19 ans, et deux petites minutes dans le même match pour un même résultat. Prends ça, l’ancien !

Fabian Lo Monte (Mormont) Mentalement, les Habaysiens souffraient à force d’enchaîner les partages. La solution ne pouvait dès lors venir que d’un bon psy.

Médians

Erwan Grandjean (Messancy B) Un doublé pour vaincre un leader jusque-là invaincu. L’histoire retiendra peut-être qu’il a empêché l’ascension de Sainte-Marie. Sale temps pour les fêtes chrétiennes décidément. P… de laïcité !

Nicolas Gillet (Tellin) Un peno marqué en fin de match pour quatre points d’avance au classement. Clairement le coup de patte le plus décisif de la semaine. À égalité peut-être avec celui de Samuel Eto’o.

Mohamed El Ouaaliti (Harre-Manhay B) 39 ans, vingt minutes de jeu et un doublé du Marocain pour plier le match à Houffalize. Tous les lions de l’Atlas ont rugi cette semaine, même les plus âgés.

Attaquants

Loïs Pierson (Orgeo) Une seule mi-temps pour planter cinq pions contre Les Bulles. Si son club a offert la recette à Viva for Life, lui n’a manifestement aucune pitié pour les défenses sans abri.

Dylan Renard (Bomal) Un quadruplé en 20 minutes pour offrir trois points à son équipe et à notre rédaction le jeu de mots le plus facile de l’histoire de cette rubrique: Renard des surfaces…

Lucas Pelin (Jamoigne) 16 ans, trois apparitions et une première rose en équipe fanion. De la graine de bon attaquant. "Lucas Pelin 9".

Kylian Mbappé (Qatar Football Club) Mbappé par-ci, Mbappé par-là ; plus moyen de parcourir internet ou de regarder une chaîne de TV (enfin, surtout côté français) sans qu’on y parle du vrai président du PSG. Pas de raison dès lors qu’il ne figure pas non plus dans ce onze du week-end.