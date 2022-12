Lambert et Rulles veulent prendre leur revanche sur Athus

"Ce n’est pas plus mal de rejouer Athus directement, juge Hugo Lambert. Au moins, nous avons encore le match aller dans les têtes. Nous savons ce qu’il faut corriger et comment manœuvrer pour venir à bout de cette équipe d’Athus. Si Athus est l’équipe qui m’a le plus impressionné depuis le début ? Pas spécialement. Mais cela reste évidemment très solide et ce sera en play-off dans quelques mois. Tout roule pour Athus actuellement et la confiance est au beau fixe là-bas."

Hugo Lambert l’a dit, Rulles sait ce qu’il doit corriger ce dimanche. "Et cela commencera par le fait de jouer de manière plus intelligente en défense. Et pendant quarante minutes, confie le jeune rullot. Nous n’avions pas été très bons voici quinze jours, mais pour le même prix, la victoire était pour nous. La pièce aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Je me souviens aussi que nous n’avions pas eu une réussite folle au shoot. Si les paniers rentrent et que la défense répond bien, je pense que nous avons nos chances. Et avec trois points d’écart à l’aller, gagner et prendre l’average, ce serait une très belle performance. Mais il faudra un bon Rulles."

« En théorie, nous allons monter en puissance »

Une troisième défaite avant la fin de l’année civile ferait tache pour Rulles, déjà battu à deux reprises depuis l’ouverture du championnat. "Nous ne nous attendions pas à cela, avoue Hugo Lambert. C’est pour cette raison qu’il faut gagner dimanche. En plus, en cas de défaite, cela signifiera que nous n’avons pas battu une seule fois Athus en championnat avant les play-off. Or, c’est toujours mieux de gagner au moins une fois contre tout le monde. Mais Rulles va monter en puissance. Il a fallu un peu de temps pour que la sauce prenne. Nous avons un nouveau coach, avec une manière de jouer un peu différente. En théorie, cela doit aller mieux de semaine en semaine car le temps d’adaptation est passé."

Cet été, Hugo Lambert aurait pu grimper en régionale. Il a finalement préféré rester à Rulles. "Et je n’ai aucun regret, assure-t-il. Ce que je veux, c’est pouvoir jouer en régionale avec Rulles. J’ai toujours évolué dans ce club, j’ai du mal à me voir ailleurs. Alors, oui, je suis prêt à rester un an de plus en première provinciale si cela me permet de grimper en régionale en décrochant le titre avec Rulles."