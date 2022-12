La meilleure organisation belge pour le Batifer

Nominé aux côtés de deux épreuves du nord du pays (les Maastriathlon Kinrooi et Challenge Geraardsbergen) par Belgian Triathlon (qui chapeaute les fédérations francophone et flamande, la course libramontoise a récolté le plus de suffrages au terme d’un vote qui était ouvert à tous les licenciés du pays.

Un nouveau championnat national en 2023

D’autre part, le Batifer Tri & Trail s’est une nouvelle fois vu attribuer l’organisation des championnats de Belgique en 2023, sur distance olympique cette fois. Ceux-ci auront lieu le 21 mai. "Ces deux superbes nouvelles sont une belle reconnaissance de notre capacité à organiser un événement de grande envergure, sourit Jean-Michel Waltzing, secrétaire du Batifer. Et ce grâce à la mobilisation de 180 bénévoles efficaces et à nos très nombreux partenaires. On en compte 48 rien que dans la commune de Libramont. Mieux la course se porte, plus le triathlon se démocratise et plus on peut développer nos projets, pour les jeunes notamment."

24% de podiums

"Le but n’est pas d’accueillir le national pour l’accueillir, insiste Jean-Michel Waltzing, mais de montrer un niveau d’organisation professionnelle. Ce qui est vrai pour cet événement est vrai pour le club en général. Les coaches sont de qualité, le comité très engagé et on fonctionne aussi depuis peu avec des commissions, communication et marketing par exemple. Ajoutez à cela des membres motivés et performants. Cette année, ils sont montés sur 24% des podiums des courses auxquelles ils ont pris part"

Le Batifer organisera aussi en 2023 les championnats francophones sprint.