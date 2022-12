Par contre, l’équipe perd encore deux joueurs cette semaine. Jozef Rehak, le portier passé par le Slavia Prague et auteur de plusieurs prestations de haut vol, est retourné en République Tchèque. Alexandre Butosvkis, robuste défenseur letton, a aussi opté pour un retour au pays. Les deux ont été forcément déçus du projet qui a mal tourné.

Tout n’est pas noir non plus puisque Givry enregistre l’arrivée de Mikaël Gungor qui évoluait à Durbuy la saison dernière et qui était sans club. Il pourrait être affilié pour ce week-end.

Le noyau se réduit néanmoins à peau de chagrin et le club envisage de recruter 4-5 joueurs au mercato hivernal pour au moins terminer la saison. Damien Raths ? Il n’a pas encore donné de signe de vie, mais le club attend un contact prochainement. Pour mettre fin à la relation ? Peut-être.

En tout cas, plus personne n’attend quelque chose du "repreneur".

Givry se déplacera à Mormont, amputé de nombreux éléments, mais les Canaris se souviendront aussi qu’ils avaient ennuyé Mormont jusqu’au bout lors de la rencontre aller (0-1). Sauf que beaucoup d’eau a coulé sous le pont depuis lors.

« On ne se préoccupe pas de notre adversaire »

Et qu’en face, Mormont a livré un premier tour de très bonne facture se hissant dans le top 5 avec 25 unités.

"Le gros avantage pour cette rencontre est qu’on ne se préoccupe jamais de l’adversaire, commente Philippe Medery, le coach de Mormont. Givry m’avait bien plu à l’aller, mais il faisait chaud, le terrain n’était pas dans un bon état. Je pense que l’équipe a changé en face, mais peu importe. Ce genre de match, un entraîneur ne l’aime pas. C’est plus simple d’affronter Rochefort que Givry. Nous avons tout à perdre."

Mormont, en cas de succès, dépassera Habay et réalisera une bonne opération puisque Richelle, 2e, défie Huy, surprenant troisième du classement.

"Je signe pour un deuxième tour similaire au premier, poursuit l’entraineurdes Orangés. Surtout que je n’ai pas eu souvent mon noyau complet à disposition. On doit surtout éviter deux revers de rang aussi, car une équipe qui perd deux fois de suite peut vite se trouver dans une spirale négative."

Cela n’est d’ailleurs pas encore arrivé à Mormont cette saison.

"De plus, la défaite face à Habay est honorable, nous sommes tombés face à un adversaire solide, bien organisé, bien en place", ajoute le T1 de Mormont.