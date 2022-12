"Au départ, pour ce type de rencontre face aux meilleures équipes, il était prévu que Pierre-Yves Lemaître soit aligné en lieu et place de Benjamin Brichart. Mais à cela, il faut ajouter les impérieux financiers. Donc, j’ai décidé de ne pas faire revenir Karim El Hakem d’Égypte vu les prix des billes d’avion. C’est donc Laurent Tapparelli qui sera aligné comme troisième joueur pour ce déplacement."

Cette équipe de la Castellinoise est très loin de rééditer son remarquable parcours de la saison dernière puisqu’à deux rencontres de la fin du premier tour, celle-ci n’est que quatrième et à quatre points du. Thibaut Darcis et ses coéquipiers se sont déjà inclinés à trois reprises (face à Diest, Sokah et l’Alpa) pour quatre victoires. Bien loin des prestations du défunt championnat où ils avaient lutté pour le titre jusqu’à l’ultime journée.

La Castellinoise: Mendes (As5), Darcis (A8), Pieraert (A15), (Sonnet A19).

Autovitres Virton: Massart (A16), Lemaître (B0), Tapparelli (B2).