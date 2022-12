Vaux-Noville B: Georges Spoiden va apporter sa touche

Une sorte de leadership à deux têtes avec l’actuel T1 qui s’occupe du travail de terrain et un deuxième élément, style manager à l’anglaise.

"Une façon de rééquilibrer le staff enchaîne Stany Rossion. La demande de Francis Pieters, qui fait également partie de notre comité, c’était d’être déchargé d’une partie des responsabilités qui étaient les siennes. On répond ainsi à ses attentes. Et il nous semble que Georges Spoiden est la personne idéale pour ce type de travail. On connaît ses qualités de meneur d’hommes et ses capacités à gérer un groupe. Sportivement et extra-sportivement. C’est clairement ce profil qu’il nous fallait."

Vaux B a accroché le leader et perdu face au dernier

Sur le terrain, on a déjà constaté une différence. Comme si le groupe retrouvait une confiance qui s’était étiolée. Le week-end dernier, les Sartois en ont fait les frais, concédant une défaite sans appel (3-0). "On connaît les qualités du groupe et il suffit de repenser au match nul face à Vaux-sur-Sûre pour s’en convaincre, termine le président novillois. Mais on se souvient aussi que la semaine suivante, il subissait une défaite face à Sainte-Ode B, le dernier."

Reste maintenant à prouver ce renouveau sur la longueur, en commençant par un déplacement ce prochain samedi, à Bovigny.