Avec 8 buts, l’ancien d’Erezée et Durbuy B a marqué plus d’un tiers des buts de son équipe et est dans le top 10 des buteurs de la série. Un petit exploit quand on sait que le style de jeu prôné par le paternel n’est pas dirigé vers l’avant. "Je réalise une de mes meilleures saisons, reconnait le médian offensif. À 24 ans, je suis en top forme. J’ai travaillé physiquement, ce qui me faisait un peu défaut avant. Je me sens mieux sur la pelouse."

Triplé sur phases arrêtées

Les qualités défensives d’Houmart se mettent souvent en évidence. Cette année, les Rouge et Blanc ont déjà accroché Bomal, Heyd et Champlon ce week-end. Être un joueur offensif dans une équipe qui pratique le bloc bas, c’est le quotidien de Justin Theate. "Ce n’est pas toujours évident, mais on s’y fait. Je passe au-dessus et travaille avec les autres. Nous pratiquons la contre-attaque. Je joue donc tous les coups et chaque ballon à 100%." Adroit dans le jeu, Theate l’est aussi avec le ballon arrêté. L’Houmartois a déjà réussi un triplé en marquant sur penalty, coup franc et corner direct. D’ailleurs, la décision tombe souvent sur phase arrêtée pour les Houmartois. "Si on les travaille à l’entraînement ? Pas du tout ! Je pense qu’on a de la réussite pour le moment, en espérant que ça continue comme ça."

Après un début de saison compliqué, Houmart semble avoir trouvé son rythme de croisière. L’équipe remonte peu à peu au tableau pour atteindre le groupe derrière les ténors. "Il a fallu le temps que l’équipe se mette en place, analyse Justin Theate. Nous allons travailler durant la trêve et récupérer quelques blessés. On essaiera de prendre autant de points qu’au premier tour. "

Mais avant, il y aura un dernier match face à Rendeux avec l’objectif d’encore contrarier un cador, "surtout qu’on a pris une casquette chez eux ", conclut le médian.