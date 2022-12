Szwed : « On se sent mieux dans la peau du leader que derrière »

Vous ne pouviez pas rêver mieux comme cadeau ?

Effectivement, la semaine a bien commencé. Et on sent mieux dans la peau du leader que derrière (rires).

Quelle a été votre réaction en voyant débarquer Ansion et Reichert du côté habaysien ?

Je m’y attendais, si j’avais été du côté d’Habay, j’aurai fait pareil. Lors de nos deux premiers affrontements (NDLR: coupe et championnat), j’ai trouvé que nous avions le monopole du ballon, mais j’avais prévenu mes gars que ce 3e match serait différent.

Et vous avez changé votre approche ?

Non, je voulais qu’on joue notre jeu. Et mettre en place un dispositif contre Habay est assez difficile puisque cette équipe change régulièrement. Je savais qu’on aurait des occasions, qu’il fallait être patient, attendre la petite erreur. Et j’ai dit que si on marquait en premier, il faudrait redescendre d’un cran et jouer le contre. Le problème, c’est que nous avons marqué assez tôt et perdu beaucoup d’énergie à défendre, mais ça a payé.

« Ces équipes B nous aident à hausser notre niveau »

Un pas décisif ?

Non, le championnat est encore long. Et, contrairement à Habay, on ne peut pas avoir trop de blessés. C’est pour cela qu’on a déjà réalisé deux transferts pour l’hiver. En attendant, c’est bien d’avoir remporté cette bataille. C’est clair qu’un club comme Habay n’a rien à faire en P3, mais d’un autre côté, ces équipes B nous aident aussi à hausser notre niveau et cela donne de belles rencontres. La concurrence sera rude jusqu’au bout. Je préfère fêter une montée avec un titre bien sûr, mais si on doit le faire en se contentant de la 2e place, c’est bien aussi.

Vous vous rendez à Nothomb B samedi, chez le troisième…

La seule équipe qui nous a battus à l’aller. Mais après ce succès, mes hommes sont encore plus motivés et bien décidés à passer les fêtes dans la même euphorie qu’actuellement. Et nous serons moins déforcés qu’à l’aller..

Bouillon B l’an passé, Bouillon A cette fois. La différence est grande ?

Quand même, oui. Avec Bouillon B, on défendait beaucoup. Je donnais déjà un coup de main à Franck Warin (NDLR: coach de l’équipe A la saison passée) et quand j’ai eu l’opportunité de prendre les A, j’ai fait venir des garçons comme Christophe Colas ou Guillaume Robinet qui savent poser le ballon. Et en attaque, c’est un régal de voir jouer Klaus, Tulpin et Ampollini. Et je m’en voudrais de ne pas citer Lucas Larchez. Il m’épate entre les perches. Très fort sur sa ligne comme dans ses sorties, il sécurise vraiment notre défense.