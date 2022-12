Samedi, pour Napauline, ce sera le bloc ou… le bloc

Au printemps dernier, Napauline Chavanne a signé avec le Stabulois. Mais elle n’a pas encore pu disputer la moindre minute. "Trois semaines après ma signature, j’ai appris que j’étais enceinte, se souvient Napauline Chavanne. Et au final, je ne sais même pas si je vais pouvoir porter le maillot du Stabulois cette saison. Tout dépend de comment se passera ma rééducation après l’accouchement. En tout cas, je ne me mets pas de pression. Et le club non plus. Dans le meilleur des cas, je rejouerai un peu en fin de saison. Et dans le pire, j’attendrai la saison prochaine, ce n’est pas bien grave. Mais je ne cache pas que le volley me manque. Enfin, le sport me manque en général. Depuis ma participation au Raid des Alizées, je pratique aussi pas mal la course à pied. Mais là, je suis à l’arrêt depuis un petit moment maintenant."

Retournée à Chaumont après son passage à Bouillon, Napauline Chavanne a quitté les Chaumontoises avec un pincement au cœur. "Franchement, si Chaumont était à vingt minutes de la maison, je ne serais jamais partie, avoue l’intéressée . D’autant plus que l’équipe était promue en Nationale. Mais ici, avec le boulot, les trajets devenaient vraiment trop compliqués (NDLR: elle travaille comme psychologue dans les équipes mobiles à partir de Libramont). Deux entraînements par semaine plus le match, ce n’était pas possible. Et comme je n’aime pas faire les choses à moitié, j’ai préféré arrêter."

« Laurence Maniet m’a fait grandir »

Et c’est donc le Stabulois qui a su attirer la talentueuse volleyeuse. "Le projet du club me plaisait bien. Le Stabulois mise sur la jeunesse, mais vous avez aussi quelques filles de mon âge pour les encadrer. En signant au Stabulois, j’avais aussi l’occasion de retrouver les sœurs Cobraiville. J’ai joué avec elles à Bouillon. J’ai aussi retrouvé Denis Tarte au coaching. Si j’ai suivi l’équipe cette saison ? Oui, j’ai vu quelques rencontres. J’étais là pour le match de championnat face à Athus. J’ai également assisté à un amical face à Bouillon. Les déplacements par contre, je ne me les farcis pas. Je sais aussi que nous sommes dans la moitié du classement, mais plus dans la partie basse. Et je sais que La Vierre est plus bas. Mais bon, dans cette série, vous avez des surprises chaque semaine. J’espère que La Vierre ne va pas en créer une ce samedi."

Une équipe de La Vierre que Napauline Chavanne connaît bien étant donné qu’elle a débuté sous le maillot chestrolais. "Et j’ai évidemment joué avec Laurence Maniet. Je connais aussi bien Ann Deleu et deux ou trois jeunes qui commençaient leur carrière dans le volley lorsque j’étais à Neufchâteau, glisse Napauline Chavanne. Laurence Maniet ? Franchement, c’est une des meilleures joueuses avec qui j’ai évolué. À la passe, elle est impressionnante. J’ai appris beaucoup à ses côtés, elle m’a fait grandir dans le volley. Laurence, c’est un vrai pilier."