Le photographe attitré d’Anderlecht avait passé 11 ans de sa vie à Athus

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé cette semaine le décès de son photographe officiel, Louis Evrard, âgé de 72 ans. Après une carrière au sein de la gendarmerie, il était devenu bénévole pour le RSCA en 2000. Ce Beaurinois alimentait le site web du club avec ses nombreuses photos de l’équipe première, des dames et des jeunes. Ce que beaucoup ignorent sans doute, c’est que le monsieur photo des Mauves a passé onze ans de sa vie à Athus, de 1954 à 1965. "Mon père avait quitté la banque où il travaillait à Beauraing pour devenir secrétaire à l’usine de Rodange, nous avait-il confié voilà dix ans, à l’occasion de la venue d’Anderlecht à Virton, pour une rencontre amicale. Au début, il revenait à Beauraing le week-end, mais un jour, il a eu un grave accident sur le chemin. Ma mère a décidé qu’on allait déménager et on est parti habiter à Athus. Près du Casino, au passage à niveau. J’ai joué à Athus, j’ai aussi participé à des rencontres interscolaires avec l’école technique d’Arlon. Je me rappelle qu’on jouait contre l’athénée de Virton. Nordinger, le gardien d’Ethe-Belmont, était surveillant à mon école. Je l’ai recroisé un jour. Mes autres connaissances ? J’ai perdu le contact au fil des années. À la retraite de mon père, j’avais alors 15 ans, on est reparti à Beauraing. J’y ai joué avec Guy Dardenne. J’étais fan d’Anderlecht parce qu’à l’époque, c’était généralement le club qui allait le plus loin en Coupe d’Europe. À Beauraing, il n’y avait que des Rouches."