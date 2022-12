inez n’a gagné qu’une seule fois en neuf rencontres de Superdivision.

Pour Coralie Rech, sa capitaine, si perdre aussi régulièrement n’a rien d’agréable, son équipe de Superdivision peut difficilement revendiquer plus.

"Nous sommes restées un peu sur notre faim à Jamoigne parce qu’il y avait la place pour faire mieux qu’une défaite 6-4. Mais pour le reste, toutes nos défaites sont logiques. La série est plus relevée que l’an dernier."

Samedi passé, à Leuven, les Houffaloises se sont pourtant inclinées de justesse face à Meerdaal.

"Awa Sow était tout simplement au-dessus du lot", justifie Coralie Rech.

Coralie estime d’ailleurs que Dinez devra se contenter de laisser Minérois et Ecaussines, le prochain adversaire, derrière en fin de saison.

« Pas mal, mais peut mieux faire »

"Ce sont les deux seuls clubs, avec nous, qui n’alignent pas de série A. Nous en avons une (NDLR: Alison Georis) mais elle ne joue que très rarement en dames."

À titre personnel, Coralie Rech n’est pas mécontente de son niveau de jeu mais elle sait qu’elle peut mieux faire.

Toutefois, comme la plupart de ses équipières, s’entraîner autant qu’avant n’est plus possible.

"Nous n’avons plus 15 ans, nous avons toutes un boulot. Mentalement, je reste solide mais j’ai un jeu qui demande de l’entraînement et c’est difficile si je n’ai pas de bonnes jambes. Je ne m’entraîne plus qu’une fois par semaine, je ne peux pas avoir le même niveau que lorsque j’avais trois séances. Même si je parviens souvent à contrarier au moins une des trois joueuses adverses."

Coralie termine par un petit mot sur la Coupe d’Europe disputée fin novembre.

"Je n’en retiens que du positif pour l’esprit d’équipe. Et puis, c’était l’occasion de jouer d’autres filles que celles que l’on rencontre, à l’une ou l’autre exception près, chaque saison."