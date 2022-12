Gabriel, vous vivez une saison un peu particulière. D’un côté des prestations qui répondent à l’attente en nationale 1 et d’autres plus compliquées en Superdivision.

C’est clair qu’avec une victoire en seize matches disputés, je suis bien loin des objectifs que je m’étais fixés. Il y a eu une victoire face à Hasselt mais surtout deux défaites dans le match important face à l’EBS. En nationale 1, c’est mieux avec un 25 sur 39 dans une série bien plus relevée que la saison dernière.

En Superdivision, vous n’avez que deux points d’avance sur l’EBS, il ne faudra pas traîner en route…

C’est clair que ce n’est pas le scénario attendu d’autant qu’on avait parfaitement démarré la saison avec la victoire sur Virton. Maintenant, le décès de Luc (NDLR: Cabrera) nous a très fort affectés. C’est lui qui était à la base du projet, c’est lui qui nous coachait lors de chacune des rencontres et c’est lui qui voulait que l’on donne la chance aux plus jeunes. Toute l’équipe et le club dans son ensemble lui doivent énormément et on doit se remettre de son départ.

Comment expliquez cette difficulté à passer au niveau supérieur lorsque vous jouez en Superdivision ?

Le contexte est complètement différent. En nationale 1, on peut parler d’un match comme les autres, sur deux tables, et donc, on ressent bien moins le stress qu’en Super où je ressens très fort la pression. Je pense que cela ne me permet pas de m’exprimer entièrement.

En nationale 1, vous constatez un nivellement vers le haut ?

Le regroupement des séries en une seule a largement augmenté le niveau de jeu. La saison dernière, on avait terminé la saison sur le podium et de nombreux matches étaient vite expédiés. Ici, il faut se battre chaque semaine. Le départ de Maxime Guyot nous a aussi affaiblis et on se rend compte que ce n’est pas évident lorsque l’on n’aligne pas quatre B0.

Samedi soir, vous serez dans votre province avec ce déplacement à Aye avec là encore, le spectre de la descente.

Oui, ça sera assurément un match intéressant. Nous n’avons plus joué Aye depuis trois saisons mais je sais que cette équipe est capable de belles choses. Un Victor Lobet en forme est capable de tous nous battre. Et de mon côté, je sais que je suis aussi capable de battre tout le monde. Pour moi, cette rencontre, c’est du 50-50.