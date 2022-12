Le bilan, à mi-parcours, est positif. Nous avons mis un peu de temps à décoller (NDLR, 5 sur 18 pour commencer), mais nous avons bien terminé l’année (14 sur 24). Ce dernier match, avant la trêve, est toutefois hyper important. Soit on renvoie Bastogne à sept points et on creuse le trou sur les cinq derniers, soit le Léo rapplique à une unité. C’est un petit tournant dans notre championnat.

Vous êtes actuellement 9e et la 9e place en P1 a toujours été synonyme de maintien. Mais il pourrait, cette année, y avoir jusqu’à six descendants. Dès lors, signez-vous, aujourd’hui, pour une 9e place finale ?

Non. Je suis assez joueur. Et je suis convaincu qu’avec le potentiel de l’équipe, nous pouvons assurer le coup à 100% en allant chercher une place dans la colonne de gauche. Nous ne sommes qu’à trois longueurs du Top 5 et je préfère regarder devant que derrière, même s’il est évident que notre seul objectif cette saison reste le maintien.

Un retour en P2 ne risquerait-il pas de provoquer un exode à Chaumont ? Les jeunes qui auront goûté à la P1 voudront y rester…

C’est vrai que c’est une année charnière pour le club. Sans doute la plus difficile sportivement. Si Chaumont se maintient, il est probablement parti pour tenir plusieurs années à cet échelon. S’il bascule, en revanche, il est vrai qu’il risque de perdre des joueurs. Mais un exode, je n’y crois pas. Il serait évidemment difficile de retenir des garçons comme Tom Marthus ou Mathys Vieuxtemps, en P2. Ils n’auraient de toute façon rien à faire à ce niveau. Mais des jeunes du cru comme Noah Mathot ou Boris Wattiaux, je suis convaincu qu’ils resteraient pour aider le club à remonter. Surtout si Jonathan (Schinckus) restait à la barre.

Vous évoluez en équipe fanion, à Chaumont, depuis plus de dix ans. Qu’a-t-il apporté de plus que ses prédécesseurs ?

Sa faim de foot. Il vit football, il mange football et il réfléchit tout le temps. Jonathan est exigeant, mais tout ce qu’il dit est constructif. Puis il faut rappeler qu’il façonne certains garçons depuis plusieurs années déjà. Il récolte aujourd’hui ce qu’il a semé il y a cinq, six ans.

Chaumont a déjà utilisé 26 joueurs cette saison. Sacrée concurrence !

Effectivement, et elle ne doit pas être facile à gérer pour le coach. D’autant moins que les 26 joueurs du noyau peuvent prétendre à une place dans les quinze le week-end.

Difficile à gérer pour le coach, mais pour les joueurs aussi, non ?

Nous étions encore 24 à l’entraînement mardi, donc il y a, chaque semaine, des déçus. Mais c’est le jeu. Cette concurrence tire le groupe vers le haut. Vous devriez voir l’intensité présente aux entraînements. Mardi soir, nous nous entraînions sur le synthétique, à Morhet. Bercheux s’entraînait de l’autre côté. Ils étaient dix. Le contraste était saisissant.

Reste à voir si tout le monde est capable d’accepter une telle concurrence deux années de suite. Peut-être que certains partiront, en fin de saison, pour avoir plus de temps de jeu. J’ai suggéré à mon papa (NDLR, le président, Didier Reyter) de créer une équipe B, mais il n’est pas trop chaud. Cela ferait une équipe de plus à gérer, pour le comité, puis cela risquerait d’être mal vu par les autres clubs de l’entité, qui ont parfois du mal à trouver des joueurs.

Chaumont est, aujourd’hui, le club phare de la commune (Bercheux évolue en P2, Vaux-sur-Sûre, Sibret et Cobreville en P3). Une fierté ?

Pas spécialement. L’entente est bonne avec les clubs voisins. Notre fierté est ailleurs. Il y a dix ans, Chaumont était relégué en P3 au terme de la dernière journée de championnat. Aujourd’hui, le club est en P1, avec des joueurs de la région, des jeunes formés au club, des installations qui ont été rénovées, un terrain synthétique pour s’entraîner, un terrain A de très bonne qualité… Il y a dix ans, on jouait sur un champ de sable en P3. On ne peut que remercier les membres du comité et les bénévoles pour tout le travail accompli.

Bénévoles, les joueurs le sont également ?

Le club paie l’essence des étudiants qui reviennent de Liège, comme il l’a toujours fait. C’est tout. En dix ans, je n’ai jamais touché 1 € à Chaumont. Jordan Schinckus et Lionel Deom, qui n’ont jamais joué ailleurs eux non plus, peuvent en dire autant.