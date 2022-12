Cinq Luxembourgeois au centre fédéral

L’Association Francophone de Tennis a lancé une nouvelle compétition qui a connu un incontestable succès. L’AFT Cup, calquée sur la Coupe Vandewiele qui se disputait auparavant au niveau national à Ostende, réservée aux jeunes de 9 à 12 ans, se déroule sous forme d’une mini Coupe Davis entre les quatre régions francophones: les Loups du Brabant, les Rapstors de Liège, les Lions du Hainaut et, last but not least, les Sangliers de Namur-Luxembourg.