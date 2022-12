3A : la course à la deuxième place est lancée

Sept points, c’est le retard que doivent combler les poursuivants du duo de tête pour espérer accéder à l’échelon supérieur vu qu’il n’y a pas de tour final cette saison. Ce retard pourrait se réduire lors de la prochaine journée puisque les deux premiers s’affronteront à la voie du Banel. Il restera ensuite onze journées aux poursuivants pour revenir

Ceux-ci sont nombreux. Entre la 3e place, occupée par Messancy B, et la 9e, où siège Ethe B, il n’y a que 4 points. Halanzy, Waltzing et Autelbas sont à 26 points, comme Messancy B. Halanzy et Waltzing n’ont d’ailleurs pu se départager ce week-end. Deux points derrière, on retrouve Saint-Mard B, suivi de près par Athus et Ethe B dont on attend le réveil depuis un petit temps. Ce temps coïncide avec l’indisponibilité de leur capitaine Lescrainier. Les hommes de Philippe Gomrée n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs. Ils ne pourront perdre ce samedi, à Autelbas, sous peine de voir s’envoler leurs derniers espoirs de podium.

Athus, qui affronte Halanzy ce week-end, est dans la même situation qu’Ethe. Ce match donnera lieu à une bataille de buteurs : Amaury Migeaux, goleador des Sang et Or et meilleur buteur de la série, affrontera deux de ses proches poursuivants, Cédric Chisogne et Noah Afif.

Saint-Mard B, Messancy B et Waltzing pourraient profiter de ce week-end pour se placer en ordre utile avant la trêve puisqu’ils affrontent respectivement Meix-le-Tige, Tontelange B et Signeulx, trois équipes du bas de tableau. Cependant les Messancéens devront se méfier de Spurs en pleine confiance après leur 12/12.